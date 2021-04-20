Зокрема, на тимчасово окупованих територіях активну діяльність проводять партії "Справедлива Росія", "Єдина Росія", Ліберально-демократична партія Росії та інші.

Київ. 20 квітня. УНІАН. Російські партії проводять політичну та ідеологічну окупацію непідконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини.

Про це йдеться у звіті Східної правозахисної групи (СПГ) “Політична окупація Російської Федерації в ОРДЛО”, який представили на прес-конференції в УНІАН.

Як наголосив правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський, з початку агресії РФ проти України одним з її головних агентів політичного впливу у гібридній війні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стала політична партія "Справедлива Росія".

За його словами, саме ця партія на чолі з громадянином РФ Сергієм Міроновим бере активну участь у керуванні процесами створення та функціонування апаратів окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО та лобіює визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР".

Зокрема, у звіті правозахисники оприлюднили хронологію діяльності партії з 2014 по 2021 рік на ТОТ Луганської та Донецької областей.

За словами політолога Сергія Пащукова, ця партія є парламентською партією РФ, вона активно працює на окупованих територіях України з 2014 року.

Зокрема, її представники показово надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, консультують окупаційні адміністрації та допомагають їм розробляти законопроекти, зокрема щодо видачі російських паспортів місцевому населенню та визнання дипломів, які отримують студенти на окупованих територіях.

"Їх основна мета - зробити українців на ТОТ Донбасу національною меншістю. Вони хочуть, щоб 80% місцевого населення були людьми з російськими паспортами", - пояснив Лисянський.

Крім того, партія має своє представництво в окупованому Донецьку. Його очолює Олексій Жигулін, який раніше був членом "парламенту" окупантів.

Як зазначив Пащуков, партія публічно розповідає про свої плани щодо створення осередків і в інших містах на окупованих територіях.

"Люди з окупованих територій брали участь у голосуванні за поправки до Конституції РФ і зараз можуть взяти участь у виборах. Це все говорить про те, що РФ потроху в політичному просторі насідає на українські території. Ця партія контролюється і координується з Кремля, це цілеспрямована дія", - наголосив він.

На думку політолога, "Справедлива Росія" - це одна з партій, представники якої можуть взяти участь у майбутніх місцевих виборах, організованих окупантами, а згодом разом з іншими антиукраїнськими політсилами створити російське політичне середовище на окупованому Донбасі.

На окупованих територіях України активну діяльність провадять і інші російські політичні партії, зокрема, "Єдина Росія", Ліберально-демократична партія Росії тощо.

"Запитання до дипломатичних місій та представників інших країн: які ще потрібні докази, що там є РФ, що вона проводить політичну та ідеологічну окупацію, веде гібридну війну?", - зазначив засновник СПГ.

За словами журналіста Максим Бутченка, такі дії РФ є системними та спрямованими на поширення свого впливу не лише на окуповані території України, а й на підконтрольні уряду.

“У людини, яка мешкає на тих територіях, вже не залишається шансів не бути якимось чином залученим до політичного життя. Це може позначитися й на житті України. Адже вони не планують приймати окуповані території до складу РФ, а таким чином хочуть запустити процес федералізації України та поширювати свій вплив", - вважає він.

У звіті правозахисники наголошують, що своїми діями Росія створює всі умови для участі мешканців окупованого Донбасу у виборах до Держдуми РФ у 2021 році та їх повномасштабної інтеграції в РФ. На їхню думку, РФ веде довготривалу стратегію з рейдерського захоплення частини територій України, щоб у подальшому демонструвати міжнародній спільноті, що на території України мешкає велика кількість російських громадян, що мешканці ОРДЛО обрані до Держдуми РФ і що територія ОРДЛО де-факто нібито має стосунок до РФ, а не до України.

"Ми вважаємо, що необхідно почати широкомасштабну кампанію з визнання РФ країною-окупантом іншими країнами на підставі не лише її військової агресії, а й політичної окупації частин Луганської та Донецької областей", - йдеться у звіті.

Своєю чергою директор СПГ Віра Ястребова підкреслила, що російські партії витратили на свій розвиток на окупованих територіях багато часу та почали свою діяльність одразу після окупації.

"Наразі вони мають можливість так званого сталого розвитку своїх псевдонезалежних політичних партій. Але це реальна загроза! І на жаль, ми не бачимо такої ж активної роботи з боку України", - зауважила вона.

Як анонсував Лисянський, незабаром правозахисники презентують ще два звіти, які будуть присвячені паспортизації місцевого населення в ОРДЛО та діяльності там російських центрів.

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Автор: УНІАН