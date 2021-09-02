Представники руху виступають за розгляд та ухвалення цих законопроектів парламентом вже наступної сесії.

Київ. 2 вересня. УНІАН. Жіночий рух "За майбутнє" наголошує на необхідності ухвалення ряду законів у галузях освіти, медицини, соціального захисту та щодо протидії торгівлі людьми.

Про це представники "За майбутнє" заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила лідер Жіночого руху "За майбутнє", народний депутат України VIII скликання Ірина Суслова, ці законопроекти були розроблені спільно з членами депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Вона підкреслила, що у Русі закликають парламент розглянути "надважливі законопроекти, які стосуються безпосередньо забезпечення прав людини".

"Це і в галузі медицини, і освіти, і соціального захисту, і, в тому числі, протидії торгівлі людьми. Ці законопроекти вже розроблені спільно з нашими народними депутатами України, експертами та представниками неурядового сектору і зареєстровані у стінах парламенту", - розповіла Суслова.

Вона висловилася за необхідність ухвалення цих законопроектів парламентом вже наступної сесії, яка розпочнеться 7 вересня.

Своєю чергою, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич уточнила, що йдеться, зокрема, про зареєстровані в парламенті у червні проект закону про фортифікацію борошна (№5657) та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників (№5695), а також зареєстрований у жовтні 2020 року проект закону про професійну (професійно-технічну) освіту (№4207).

Законопроектом №5657 передбачається зобов'язати виробників збагачувати борошно фолієвою кислотою. Це має зменшити кількість випадків, коли діти народжуються із вродженими вадами.

"Йдеться про збагачення борошна мікроелементом, який ми не завжди отримуємо достатньо з продуктів харчування, з нашого навколишнього середовища, – це вітаміном В9. Його відсутність в організмі, на жаль, призводить до ускладнень, до складних проблем зі здоров’ям. І найперше з цими проблемами стикаються молоді мами, які народжують дітей з патологіями, з хворобами, які супроводжують людей впродовж життя", - пояснила Констанкевич.

Запропоновані законопроектом №5695 зміни мають захистити трудові права домашніх працівників шляхом урегулювання цього питання на законодавчому рівні, а законопроект №4207 має створити умови для розвитку закладів профтехосвіти шляхом збільшення їх автономії.

Водночас, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Дмитро Лубінець, який є головою Комітету ВР з питань прав людини, представив ще два законопроекти, на ухваленні яких наполягають у їхній політсилі.

Йдеться про зареєстрований в парламенті в лютому проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (№5134) та зареєстрований у серпні 2020 року проект закону про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти (№3036а).

Передбачається, що законопроект №5134 дозволить зменшити в Україні кількість злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, шляхом збільшення термінів ув'язнення за це, а запропоновані законопроектом №3036а зміни до законодавства мають захистити працівників комунальних і державних закладів освіти на випадок інфікування коронавірусом шляхом їх страхування.

"Ні для кого не є новиною, що, на жаль, Україна в світі стала вже, такий термін, постачальником жінок у сексуальне рабство за кордон. Окрім того, це стосується і чоловіків", - сказав Лубінець, коментуючи проблему торгівлі людьми.

Він пояснив, що законопроектом №5134, зокрема, пропонується повернути у ККУ юридичне поняття "здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина", незалежно від того, знала чи не знала вона, що надалі її можуть "продати", або ж вона потрапить у сексуальне рабство.

Парламентарій пояснив, що через вилучення такого юридичного поняття із законодавства у 2018 році, під час судового засідання людина, яка продала іншу в рабство, може сказати, що вона її не продавала, а це був, умовно, договір дарування. "Можете собі уявити, що людину можна подарувати, і немає жодної кримінальної відповідальності. Можна надати в оренду, можна надати в безоплатне користування. Можна навіть людину передати в рахунок погашення боргу. Всі ми розуміємо, що це просто юридична казуїстика, але люди використовують це для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - сказав Лубінець.

"За останні роки… жодна людина, яка займалася такими кримінальними діями, реально не отримала тюремного строку. Тобто, є засуджені, але до них застосовані більш м'які покарання", - пояснив депутат.

Лубінець наголосив, що вони робитимуть усе для того, аби на майбутній сесії цей законопроект був розглянутий парламентом та ухвалений.

Водночас Суслова також повідомила, що у Русі планує внести до парламенту, зокрема, ще два законопроекти, які стосуються питання визначення місця проживання дитини та умов участі батьків у її вихованні, а також щодо відповідальності за самочинну зміну місця проживання дитини одним з батьків.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/107782-v-unian-sostoyalas-pervaya-press-konferenciya-zhenskogo-dvizheniya-za-budushchee-o-neobhodimosti-prinyatiya-zakonoproektov-razrabotannyh-sovmestno-s-chlenami-partii.html

Автор: Таня Поляковська