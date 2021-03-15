Еколог наполягає на тому, щоб перед ухваленням Верховною Радою документ був кардинально доопрацьований.

Київ. 15 березня. УНІАН. Законопроект про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин в Україні, який передбачає передачу земель громадам, вимагає серйозного доопрацювання перед ухваленням у парламенті, оскільки несе в собі ризики руйнування цінних природоохоронних зон під приводом реформи децентралізації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк.

«Законопроект передбачає передачу в приватну власність всіх комунальних природних територій, які зараз у державній власності, крім лісів. Тобто без перехідного періоду і без можливості захистити ці території. Ми розуміємо, що ідея того, що землями сільськогосподарського призначення будуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування - це непогана ідея. Але наша організація бореться з незаконним знищенням цінних природних зон», - сказав він.

За словами Василюка, дуже важливо, щоб законопроект №2194, який 16 березня розгляне Верховна Рада, був ухвалений з правками екологічного комітету. Тому що більшість природних територій, які є в Україні, мають безпосередню загрозу і залежність від кінцевої редакції цього законопроекту.

Еколог зазначив, що в Україні залишилося катастрофічно мало природних систем, що є вкрай важливою умовою для підтримки збалансованого клімату в країні.

«Законопроект пропонує дозволити громадам просто так розпоряджатися землями сільгосппризначення, до яких належать всі степи, луки. Ми боїмося, що без перехідного періоду не можна буде виділити окремі території та дати їм статус природоохоронних. Ми розуміємо, що ми можемо втратити більшу частину природи в найближчі роки після набуття чинності законом у такому вигляді», - пояснив він.

Експерт зазначив, що коли формуються ОТГ, насамперед вони починають роздавати всю землю, яка є в їхньому віданні. Тобто, ті невеликі залишки природи, які залишилися, дуже швидко зникають.

Присутня на прес-конференції юрист Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина» Софія Шутяк додала, що законопроект №2194 не містить інструментів, які дозволять громадам відстоювати інтереси управління земельними ресурсами як певною екосистемою, що впливає на якість нашої життя.

«Законопроект №2194 потрібно істотно допрацювати, тому що в такому вигляді в документ під реформою земельних територій закладають реформу забудови території України й особливо цінних природних територій», - пояснила юрист.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова повідомила, що в нинішній редакції законопроект №2194 під егідою децентралізації підтримує негативний вплив на довкілля.

«З одного боку, ми говоримо, що зміна клімату пов'язана з руйнуванням земель, а з іншого боку, ми йдемо проти норм природоохорони земель. Тобто з реформою децентралізації ми будемо підтримувати постійний негативний вплив на природні ресурси. Давайте грамотно підходити, з правильним природоохоронним вектором, або ми будемо мати плачевні результати», - сказала вона.

Овчинникова звернулася до народних депутатів із проханням підтримати природоохоронний вектор в законопроекті, оскільки інакше цей документ міститиме в собі антинорми, що стосуються цінних природоохоронних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні комплексний законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстраційний №2194), яким передбачається передача земель в громади.

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Автор: УНІАН