У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга Народу", за яку готові проголосувати майже 22,2% українців.

Київ. 11 серпня. УНІАН. Майже 30% українців готові підтримати чинного главу держави Володимира Зеленського, якби вибори президента відбулись у липні 2021 року.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження щодо електоральних настроїв населення станом на липень 2021 року, презентовані в інформаційному агентстві УНІАН виконавчим директором Українського інституту майбутнього (UIF) Вадимом Денисенко.

Зокрема, він відзначив що рейтинг Зеленського, після червневого падіння на 3%, стабілізувався на рівні 30% серед тих, хто визначився та іде на вибори. Зокрема він лідирує в чотирьох із п’яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко).

Також у цьому контексті він відзначив велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість – віком 55+ років (10%).

Крім того, згідно з даними опитування, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вийшов на стабільне друге місце із певним відривом від третьої та четвертої сходинки (16,2% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Проте навіть у своїх базових регіонах (у Центрі і на Заході) він програє Зеленському. Так, у Центрі Порошенко має 19% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори, а Зеленський – 30%. Своєю чергою, на Заході рейтинг Порошенка сягає 24% серед тих, хто визначився та хоче йти на вибори, а Зеленського – 29%.

На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п’яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п’яте місце на Півдні та восьме – на Донбасі.

Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори).

"Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з’явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" – УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має – 15%, 2 місце; Мураєв – 9%, 4 місце, на Сході Бойко – 17%, 2 місце; Мураєв – 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко – 28%, 1 місце; Мураєв – 15%, 3 місце)", - зауважив він.

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п‘яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман – 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман – 9%; Смешко – 7%) і на Заході (Гройсман – 6%; Смешко – 9%).

В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори.

Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні – 37%, у східному – 34%, у центральному – 12%, у західному – 8%.

Щодо парламентських виборів, то серед тих, хто визначився та іде на вибори, лідирує партія "Слуга Народу" (22,2%). Далі рейтингові позиції розподіляються наступним чином: "Європейська солідарність" (16,0%), "Батьківщина" (14,0%), "Опозиційна платформа "За життя" (13,6%), "Сила і Честь" (6,0 %), "Українська стратегія" Гройсмана (4,7 %), "НАШІ" (4,5 %), "Свобода" (3,8 %), Партія А. Шарія (2,9 %), "Радикальна партія" О. Ляшка (2,6 %), "УДАР" (2,2 %), "Голос" (1,8%), "За майбутнє" (1,7%), "Громадянська позиція" (1,3%), "Перемога" Пальчевського (0,5%), "Пропозиція" (0,3%).

***Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п’яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021

Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR.

Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.

Склад макрорегіонів:

Захід: Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Чернівецька область.

Центр: Вінницька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Київська область (включно з м. Київ), Полтавська область, Черкаська область, Чернігівська область.

Південь: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область.

Схід: Дніпропетровська область, Сумська область, Харківська область.

Донбас: Донецька область, Луганська область.

Автор: Костянтин Гончаров