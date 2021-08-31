Головним тренером збірної став президент клубу "Сен-Бін" Микола Сіраковський.

Київ. 31 серпня. УНІАН. Головним тренером збірної України з карате став Микола Сіраковський.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Української федерації карате Іван Дутчак.

"Світове і українське карате пройшло серйозний етап свого життя, свого розвитку. Ми всі практично останні 10 років готувалися до Олімпійських ігор. Українська федерація карате сформувалася, українське карате почало підійматися, і його результати почали з’являтися на міжнародній арені. Практично більш ніж половину часу очолював команду Антон Нікулін. Ми дякуємо йому. Тому що ті результати, які є, які з’явилися в української команди, це, в першу чергу, завдяки і його роботі. Зараз перед нами нові етапи та нові виклики. Карате не потрапило до переліку наступних Олімпійських ігор, але ми сприймаємо це як ще один додатковий виклик, який повинен нас зробити сильнішими. Я переконаний у тому, що Українська федерація карате згуртується, і ми станемо ще більш плідно працювати, і будемо сподіватися, що карате в Україні стане ще більш популярним, і ми будемо максимально докладати до цього зусиль. Перед нами стоять спортивні виклики, цілі, які ми повинні досягнути. На цей момент є нереалізовані завдання. Ми не маємо ще світового золота, медалей у командних заліках на світових аренах. Є багато чого, що можна досягнути. Ми віримо в те, що Микола Сіраковський зможе продовжити шлях, який є, втримати позитивні результати і надалі їх покращувати", - наголосив він.

Своєю чергою Сіраковський висловив сподівання, що збірна з карате під його керівництвом утримає та покращить результати, які є на сьогодні.

"Я розумію, що на наступні декілька років припадає зміна поколінь в нашій федерації. На даному етапі у нас дуже круті спортсмени, але ми не знаємо, скільки років вони ще будуть виступати, тому що багато з них орієнтувалися саме на Олімпійські ігри… Один з основних моментів – потрібно буде працювати над другим складом нашої команди. Тому що фактично останні три роки федерація працювала на перші номери, які мали відбиратися та виступати на Олімпіаді. Як показали результати Олімпійських ігор – це була цілком вірна і правильна стратегія , але на кілька років перспективи молодих спортсменів на чемпіонатах і в збірній були заморожені. На даному етапі, вже з цього чемпіонату України, у нас повертається система відбору до національної збірної. Фактично кожен буде мати шанс потрапити до національної збірної", - сказав головний тренер збірної з карате.

За словами головного тренера молодіжної збірної України Максима Невмержицького, федерація поставила перед ним завдання поповнити національну збірну молодими та перспективними каратистами.

"Все буде направлено на те, щоб було хороше поповнення в національну збірну. Це основне завдання, яке було поставлено переді мною, і я думаю, що у нас все вийде", - сказав він.

Своєю чергою Антон Нікулін, який був головним тренером збірної України з карате з 2012 року, подякував федерації та спортсменам.

"Багато мене запитують, чи пов’язано те, що я йду, з якимись конфліктами. Хочу одразу розставити всі крапки над "і". У нас взагалі жодних конфліктів не існує. Я ще два роки тому говорив, що Олімпіада – це буде так крапка, яку я хочу поставити. Мені завжди подобалися люди, які йдуть з якихось процесів вчасно. Я не знаю, чи це вчасно. Я відчуваю, що є інші спеціалісти високого класу, які зможуть додати динаміки федерації, зможуть додати національній збірній вогню в очах. Я думаю, що це послідовний крок, і вони впораються з цим завданням", - сказав він.

Нікулін також додав, що лишається працювати у спортивному комітеті федерації та допомагати працювати на користь збірної.

Автор: Наталія Хаджі