Особливість цих законопроектів в тому, що колаборанти, після відбуття покарання, не зможуть займатися будь-якою політичною діяльністю в країні протягом 10 років.

Київ. 1 березня. УНІАН. В агентстві УНІАН презентували подані народними депутатами законопроекти №№5143 та 5144 про колаборацію.

Презентація законопроекту відбулась на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«В першу чергу ці законопроекти повинні прибрати правовий вакуум у питанні колаборації на сьомому році російсько-української війни. У гібридній війні Росія активно використовує п’яту колону, яка діє в медійному, силовому, політичному полі. І на сьогодні в України немає інструменту, щоб прибрати п’яту колону з медійного та політичного простору. Саме це покликані зробити ці законопроекти», - пояснив лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

Він наголосив, що ці законопроекти не направлені проти звичайних людей, а проти «5-ї колони, проти тих, хто на добровільних засадах співпрацює з ворогом, займає керівні посади».

Білецький уточнив, що особливість цих законопроектів в тому, що колаборанти, після відбуття покарання, не зможуть займатися будь-якою політичною діяльністю в країні протягом 10 років.

Своєю чергою, народний депутат від «СН» Єгор Чернєв уточнив, що ці законопроекти, як і подібний законопроект від «Європейської солідарності», будуть розглянуті на комітеті з правоохоронної діяльності.

«Ми зробимо все, щоб цей розгляд відбувся якнайшвидше, і відправився (законопроект – УНІАН) на розгляд до сесійної зали. Я думаю, що максимум через 2 місяці ми розглядатимемо його на пленарному засіданні», - сказав депутат.

Народний депутат від «СН» Світлана Циба зауважила, що у законопроектах йдеться саме про добровільну співпрацю з колаборантами. «Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, коли на тебе направляють пістолет або твоїх рідних кинули до в’язниці, то важко відмовитися (від колаборації). Але, якщо це усвідомлений вибір людини, то така людина повинна нести певне покарання і не обов’язкове кримінальне», - сказала вона.

Співавтор законопроекту, юрист Віктор Шендибило поінформував про деталі цієї законодавчої ініціативи. «Окрім питання справедливості, ці законопроекти мають розв'язувати безпекові питання, тому законопроекти встановлюють як обмеження, так і покарання для колаборантів. Власне йдеться про два законопроекти. Перший вносить зміни до Кримінального процесуального законодавства і передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором у військовій, політичній, адміністративній, господарській та інформаційній сферах. Встановлюється різні покарання залежно від тяжкості злочину: за збройний опір Україні – суворе кримінальне покарання, а за пости та заклики проти України – обмеження займатися певною діяльністю. Але в будь-якому разі накладається заборона на певні посади від 10 до 15 років», - сказав юрист. Також він додав, що обмеження поширюється і на юридичних осіб, визнаних колаборантами. Мова йде про партії, громадські організації, ЗМІ. Такі юридичні особи будуть ліквідовані з конфіскацією їхнього майна.

У другого законопроекту, додав він, більш технічний характер. Ним вносяться зміни до виборчого законодавства, зокрема забороняється колаборантам брати участь у виборах як спостерігачі, члени комісій, представники кандидата і, головне, балотуватися на місцевих виборах.

Також колаборантам буде заборонено служити в Збройних силах, вони не матимуть допуску до державної таємниці.

«Ці законопроекти криміналізують статтю про колаборацію. Колаборація стає кримінальним діянням», - підсумував Білецький.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого у Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)» (№5144) та законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» (№5143).

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Автор: УНІАН