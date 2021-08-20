Георгій Біркадзе вважає, що потрібно критикувати владу, але і говорити, якщо щось робиться гарне.

Київ. 20 серпня. УНІАН. Почесний голова Центру європейських політичних стратегій Георгій Біркадзе, аналізуючи перші два роки президентства Володимира Зеленського, зазначив, що за два роки країну змінити неможливо.

Про це він сказав під час круглого столу на тему: "Висновки перших тридцяти років незалежності України: путівник у майбутнє", організованого ГО "Центр глобальних політичних стратегій" в прес-центрі УНІАН.

Біркадзе зазначив, що за 30 років незалежності Україна пережила багато перемог і зрад. "Зрада з боку нашого сусіда Росії. Сьогодні наша країна окупована і анексована ", - сказав він. Як зазначив політолог, за ці роки багато чого в Україні не було досягнуто, хоча все могло бути навпаки. "Багато чого не зроблено за 30 років, а зараз хочуть, усі вимагають від Володимира Зеленського, що ось за два роки ти повинен побудувати країну таку, якої немає ніде. Але це ж неможливо ", - підкреслив Біркадзе.

Експерт вважає, що потрібно критикувати владу, але і говорити, якщо щось робиться гарне. За його словами, коли люди засуджують владу, вони повинні одночасно озвучувати і вносити пропозиції, що потрібно зробити для поліпшення життя в країні. "На жаль, так не відбувається. Всі готові критикувати, а запропонувати самі нічого не можуть ... Є політики, щоб розповідати - великі фахівці, а от взяти і зробити, (пройшло) 30 років і ніхто нічого зробити не може ", - зазначив Біркадзе.

У контексті розвитку України Біркадзе вважає, що потрібно доводити всі розпочаті справи до логічного завершення. "Якщо ти щось почав і не довів до кінця - значить ти цього не робив. Я сподіваюся, що сьогоднішньою владою все розпочате, про що декларували і що сьогодні робиться, буде доведено до логічного кінця ", - підкреслив Біркадзе.

Він упевнений, що інститути можуть працювати без корупційної складової, якщо буде таке бажання, і якщо керівник буде хотіти щось змінити.

При цьому, політолог, голова Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко вважає реформу децентралізації однією з найуспішніших в Україні. "Децентралізація дала можливість розвиватися громадам, бути ближче до людей, приймати найбільш якісні рішення, ніж вони відповідно приймалися на центральному рівні або за допомогою державних органів", - сказав Буряченко.

Разом з тим, політолог, експерт Українського інституту політики Микола Спиридонов - співавтор книги "Ціна реформ", в якій детально розглядається в тому числі питання децентралізації, - зазначив, що держава повинна покращувати економічну ситуацію в країні. "Коли у України покращиться загальна економічна ситуація, то, природно, вона буде краще і в громадах", - зазначив Спиридонов.

На його думку, для розвитку бізнесу повинні існувати хороші економічні умови. "Потрібно зменшити тиск, щоб бізнес міг розвиватися і, в кінцевому рахунку, платити більше податків. Якщо бізнесу дати дихати, то і податків він заплатить більше, і тоді і громади будуть розвиватися по всій Україні ", - сказав він.

"З приводу того, що потрібно зробити? Буду відвертий. Питання впирається в гроші. Приблизно третина об'єднаних територіальних громад відчуває себе так цілком непогано ", - сказав Спиридонов.

Як приклад він відзначив Київську область. Зокрема, за його словами, досить добре справи йдуть в Софіївській Борщагівці, Бучі, Ірпені, Броварах. Також він згадав територіальні громади, які наближені до інших великих містах - Одесі та Дніпру. "Там теж все непогано. Деяким громадам пощастило, там зареєстровані представники великого бізнесу, і платять там солідні податки. Там теж все в порядку. Гроші є. А ось дві третини громад - там, вибачте, грошей немає. Відповідно, якщо там грошей немає, то люди звідти виїжджають, фактично евакуюються ", - сказав він і додав, що в такій ситуації перестають працювати школи і лікарні. Такий порядок справ призводить до того, що район не розвивається.

"Перш за все, що може зробити держава для розвитку громад - це покращувати ситуацію економічну", - зазначив Спиридонов.

У свою чергу, політолог, магістр Університету Відня Михайло Кацин висловив думку, що, можливо, проблема полягає в якості еліт, які просто не в змозі комунікувати з бізнесом, залучати бізнес до діяльності громад з тим, що вони там платили податки і розвивали їх. "За великим рахунком, це проблема виборців, які формують і місцеві еліти", - сказав Кацин.

При цьому, він висловив думку, чому після 1991 року в Україні не так склалася ситуація, як в країнах Балтії. За його словами, під час радянської окупації, з 1945 року, в прибалтійських країнах "було набагато більше свобод", і "навіть політична прокомуністична еліта прагнула максимально абстрагуватися від Москви, максимально абстрагуватися від всієї совдепії і чекала моменту, коли вони зможуть звільнитися". За його словами, в Прибалтиці до 1991 року були готові реалізувати всі переваги своєї незалежності.

Разом з тим, ті люди, які стали керувати в перші роки незалежності України, - це були комуністичні лідери, "червоні директори" і партійна еліта, які "виграли від того, що Радянський союз розпався, тому що вони могли приймати управлінські рішення без оглядки на Москву ". "І вони не були заряджені з точки зору патріотизму, з точки зору національних інтересів. А ті люди, які були справжніми патріотами України, які довгі роки відстоювали інтереси українського національного відродження, це в основному були дисиденти, які і не вміли керувати, а з іншого боку вони не були допущені до управління в нашій державі ", - зазначив він і додав, що через це було втрачено багато часу. "Але час йде, пройшло 30 років, і у нас нарешті сформувалася національна патріотична еліта з молодих управлінців, які готові дати ривок розвитку нашої країни, і я думаю, що багато в чому це пов'язано з приходом Володимира Зеленського", - упевнений Кацин.

Фото заходу: https://photo.unian.ua/theme/107401-panelnaya-diskussiya-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-vyvody-pervyh-tridcati-let-nezavisimosti-ukrainy-putevoditel-v-budushchee.html

Автор: Віталій Саєнко