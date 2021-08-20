Зокрема, Україна "може похвалитися вільними виборами, як елементом демократичного суспільства".

Київ. 20 серпня. УНІАН. Політолог, народний депутат VIII скликання Олександр Черненко вважає, що з початку незалежності Україна пройшла точку неповернення до тоталітаризму.

Про це він заявив під час круглого столу в УНІАН на тему: "Висновки перших тридцяти років незалежності України: путівник у майбутнє", організованого громадською організацією "Центр глобальних політичних стратегій".

"Виборчий процес в Україні завжди був пов'язаний з її загальним розвитком суспільно-демократичних процесів. І якщо взяти історію з початку незалежності до останніх електоральних історій... то після вільних і демократичних виборів на початку і в середині 90-х, в кінці 90-х і початку 2000-х, вибори були все більш і більш проблематичними в плані свободи", - зазначив він.

За словами Черненка, з того часу на виборах стали використовувати адмінресурс і створювати все нові і нові технології підкупу.

У той же час, експерт зазначає, що після Революції Гідності, незважаючи на складність виборчих процесів, Україна "може похвалитися вільними виборами як елементом демократичного суспільства", адже відбулися вже двоє президентських, парламентських і місцевих виборів.

"У багатьох речах ми вже пройшли так звану точку неповернення, з якої повернення до цього тоталітаризму не буде. Я дуже сподіваюся, що і в питанні виборчих процесів ми цю точку пройшли, хоча до ідеалу вільних і відкритих виборів нам ще далеко... Але я думаю, що в графі "вільні вибори" Україні можна сміливо ставити 8 балів з 10", - підкреслив він.

За словами політолога, голови аналітичного центру "Інполіт" Сергія Бикова, Україна тільки зараз почала підходити до моменту формування політиків як політичної еліти.

"При цьому зараз вже абсолютно чітко можна говорити про те, що вектор розвитку нашої держави визначений, і він визначений на Захід і в НАТО, але немає відповіді, якими будуть Захід і Євросоюз з НАТО через 10-15 років", - зазначив він.

На думку Бикова, в питанні виборів зараз важливо розуміти молодих українців з "покоління незалежності", знати, як вони мислять і ким бачать себе в майбутньому, щоб пропонувати якісь альтернативи.

"У тому випадку, якщо Володимир Зеленський вирішить йти на вибори на другий термін, необхідно моделювати, а хто може бути його конкурентом. Якщо ми заглибимося, то побачимо, що у молодого покоління вибір однозначний - молодь точно голосуватиме за Зеленського або когось схожого на нього",-вважає політолог.

Він також підкреслив, що перемогти корупцію, яка все ще є в Україні, можна тільки так, "щоб хабар нема за що було взяти і не було куди подіти".

За його словами, насамперед, потрібно перевести максимальну кількість держпослуг в електронний вигляд без безпосереднього контакту людини, яка ними користується, з чиновником.

"А друге - це тотальний контроль всіх, хто займається публічною службою, Державною службою, політикою і, звичайно ж, боротьбою з корупцією", - підсумував Биков.

Фото заходу: https://photo.unian.ua/theme/107401-panelnaya-diskussiya-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-vyvody-pervyh-tridcati-let-nezavisimosti-ukrainy-putevoditel-v-budushchee.html

Автор: Антоніна Доломанжи