Зокрема, у планах фундації на 2030 рік - створення під Києвом великого науково-дослідницького центру соціальних інновацій та розвитку гуманітарної сфери України.

Київ. 11 лютого. УНІАН. Фундація соціальних інновацій “З країни в Україну” прозвітувала про результати роботи за 2020 рік та розповіла про майбутні проекти.

Відповідний звіт на прес-конференції в УНІАН представили співзасновники фундації Денис Блощинський, Дмитро Полковський та Костянтин Стеценко.

Як розповів Стеценко, фундація була заснована в 2014 році, щоб поширювати українську культуру та ідентичність на сході України, а також допомагати місцевим громадам розвивати свої міста та спільноти.

“Але вже за рік реалізації проектів стало зрозуміло, що проблеми сходу – це проблеми всієї країни, і боротися варто з причинами цих проблем, а не лише з наслідками. Тому фундація почала розробляти та втілювати масштабні екосистемні програми, спрямовані на роботу з першопричинами”, - зазначається у прес-релізі.

На їхню думку, Україну можна перетворити на цілісну та сучасну державу, почавши з розвитку освіти та культури. Тому вони обрали ці напрямки ключовими у своїй роботі.

Своєю чергою Полковський зазначив, що фундація взяла на себе роль об’єднувального елементу між бізнесом, державними інституціями, громадським сектором, професійними спільнотами, активними громадянами та громадами й суспільством загалом.

Він підкреслив, що останнім часом бізнес усіх рівнів все більше усвідомлює необхідність підтримки таких ініціатив та допомагає їм.

Зокрема, за словами Блощинського, у 2019 році понад 500 підприємців та компаній підтримали культурні та освітні проекти фундації.

Крім того, фундація співпрацювала та продовжує партнерство з рядом міністерств, відомств та інших організацій.

Він наголосив, що місія фундації полягає у сприянні вдосконаленню суспільства та досягненню сталого розвитку у кожному з ключових контекстів гуманітарної сфери через системну реалізацію програм за напрямами освіти, культури та охорони здоров’я.

За словами співзасновника фундації, за шість років роботи було створено ряд інноваційних форматів заходів, зокрема, “Музика гідності, “Відкривай Україну”, “Щасти на ЗНО”, “Академія проектного менеджменту”, Фестиваль “З країни в Україну”, “Форум громадянського суспільства”, “Освітній марафон” та інші.

Так, у 2020 році в організованому фундацією Форумі нової доби “На кордонах” - форум громадянського суспільства сходу України - взяли участь понад 2 тис. учасників.

Крім того, у програмі трансформації шкільних середовищ для шкіл Донеччини та Луганщини “Освітній марафон” брали участь директори та заступники директорів 60 шкіл, а за підсумками марафону був проведений масштабний Східний освітній форум.

Також вперше цьогоріч флешмоб “Щасти на ЗНО” від фундації, окрім понад 100 тис. учасників та міністерств, підтримав і президент.

Загалом у проектах “З країни в Україну” взяли участь понад 300 тис. людей із 300 міст України.

Цьогоріч на організацію освітніх проектів фундації було залучено 10 млн 930 тис. грн, на проекти з розвитку громадянського суспільства - 3 млн 245 тис., на організаційну діяльність фундації - 2 млн 150 тис.

З цих грошей лише 6% становили кошти з держбюджету, інші - міжнародна технічна допомога та допомога від бізнесу.

Водночас Блощинський додав, що минулого року культурні проекти довелося призупинити через пандемію, однак це дало змогу попрацювати над їх реорганізацією та новим втіленням у 2021 році.

“Наступна наша ціль - це створення великого науково-дослідницького центру соціальних інновацій та розвитку гуманітарної сфери України під Києвом”, - розповів він.

За словами Блощинського, такі плани фундація має у візії на 2030 рік.

Цьогоріч співзасновники планують створити Піклувальну раду фундації, до якої хочуть залучити представників малого та середнього бізнесу.

“Це буде кілька десятків підприємців, українських інноваторів, які мають спільні цінності з нами та, як і ми, вболівають за Україну”, - пояснив Блощинський.

За його словами, на 2021 рік фундація запланувала проведення ряду освітніх та культурних заходів, однак організатори зважатимуть на ситуацію з поширенням COVID-19, тому не виключають певних змін у планах.

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Автор: УНІАН