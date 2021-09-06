Проект розрахований на два роки.

Київ. 6 вересня. УНІАН. Всеукраїнська аграрна рада за підтримки USAID з аграрного і сільського розвитку АГРО розробила і презентувала пілотний проект розвитку меліорації земель, впровадити який стане можливо за умови ухвалення Верховною Радою законопроекту №5202-д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Про це йшлося в ході прес-конференції в УНІАН.

За словами керівника напрямку земельної реформи програми USAID з аграрного та сільського розвитку АГРО Сергія Кубаха, ухвалення відповідного законопроекту, який на разі розглядається парламентарями у першому читанні, надасть можливість агровиробникам інвестувати у розвиток зрошення та самостійно управляти роботою меліоративних систем.

"Пілотний проект започатковується у Херсонській області, оскільки саме в цьому регіоні найкраще збережена система зрошення та є найбільший потенціал для її подальшого розвитку", - зазначив Кубах.

Він підкреслив, що передбачається безпосередня підтримка створення щонайменше двох організацій водокористувачів (ОВК), які візьмуть на свій баланс об’єкти меліоративної системи нижнього рівня, зокрема, насосні станції державної чи комунальної власності, або які є безхазяйними. До ОВК планується залучити понад 40 господарств, які обробляють не менше 10 тис. га землі. Проект розрахований на два роки.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова, протягом цього часу експерти ВАР у співпраці з Асоціацією водокористувачів та Міністерством аграрної політики надаватимуть інформаційну підтримку агровиробникам: роз’яснять законодавчу та технічну бази, проведуть зустрічі з аграріями, допоможуть створити ОВК і підтримають їх на початку діяльності, супроводжуватимуть процеси передачі мереж тощо.

"За підсумками реалізації проєкту будуть напрацьовані рекомендації і шаблони необхідних документів для створення та розвитку нових ОВК по всій території країни", - зазначив він.

Присутній на прес-конференції перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що дуже важливо до початку сезону зрошення створити ще декілька пілотних проектів, щоб люди побачили та порівняли.

"Щоб люди побачили успішний приклад, як з децентралізацією, і більше питань щодо доцільності впровадження рішення не виникало", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Організації водокористувачів (ОВК) – неприбуткові організації аграріїв, створення яких передбачено законопроєктом №5202-д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Документ розроблений робочою групою під головуванням першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та за участі Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів, програми USAID АГРО, Міжнародного банку та інших.

Спікери прес-конференції: Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради; Роман Федорченко, консультант ВАР у проекті "Розробка та реалізація пілотного проекту зі створення Організацій водокористувачів у Херсонській області"; Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України; Сергій Кубах, керівник напряму земельної реформи програми USAID з аграрного і сільського розвитку АГРО; Артем Чорноморов, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі.

Автор: Богдан Слуцький