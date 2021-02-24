Експерти вважають, що більш точну вартість гектара сформують попит і пропозиція на ринку землі після його відкриття.

Київ. 24 лютого. УНІАН. Вартість гектара землі в перший рік після відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні коливатиметься в межах 1-2 тис. дол., але більш точну цифру можна буде назвати після формування попиту і пропозиції на ринку.

Таку думку висловили експерти в ході прес-конференції в УНІАН «Чи готові українці продавати і купувати землю?».

«Зараз серед експертів і представників бізнесу немає чіткого розуміння, якою буде ціна гектара. Очікування - на рівні 1,5-2 тис. доларів. Але навіть якщо покупець готовий буде заплатити 2 тис. дол., це не означає, що продавець отримає таку суму, адже з'являться податки, про які мало хто згадує. Також, наприклад, постане питання із субсидіями - власник паю може її втратити, коли отримає велику суму за свою землю, і може передумати щодо її продажу», - сказав член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.

Аналітик і головний редактор видання AgroPolit Наталія Білоусова наголосила, що з 1 липня поточного року ринок землі буде відкритий тільки для фізичних осіб, тобто коло покупців буде обмеженим.

«Земельні експерти називають різний діапазон цін - від 1 до 2 тис. дол. за гектар. Але ціну визначить ринок, коли сформуються пропозицію і попит. За моїми оцінками, в перші рік-два буде продано всього до 10% земель, а це близько 2 млн гектарів», - сказала вона.

Водночас, вартість оренди землі теж виросте. Білоусова додала, що деякі фермери збираються піднімати орендну плату до 18%.

Як зазначив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, більшість власників паїв також не знають, скільки може коштувати їхня земля після відкриття ринку.

«Згідно з дослідженням, проведеним нашим інститутом, 78% українців вважають себе некомпетентними в цьому питанні і не можуть назвати справедливу ціну за гектар. А решта 22% дали абсолютно різні відповіді: від 1 тис. до 1 млн грн за гектар», - сказав Денисенко.

Водночас, згідно з дослідженням, з яким можна ознайомитись на сайті Українського інституту майбутнього, 51% українців вважають, що ставка орендних паїв різко зросте після запуску ринку, 26% - що виросте, але несуттєво.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тис. грн.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року розмір концентрації збільшиться до 10 тис. гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН