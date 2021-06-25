Акція "Support. Don’t Punish"

Згідно з діючим законодавством, до кримінальної відповідальності притягують наркозалежних за вживання наркотиків, хоча формально це декриміналізовано ще з 1986 року.

Київ. 25 червня. УНІАН. В Стратегії державної політики України щодо наркотиків на період до 2030 року має бути декриміналізовано вживання наркотичних речовин.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили учасники громадських організацій, які відстоюють права наркозалежних.

За словами представника спільноти людей, які вживають наркотики, в Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при кабінеті міністрів, програмний менеджер Європейської групи з лікування СНІДу Антона Басенка, на сьогодні триває обговорення проекту стратегії наркополітики до 2030 року, і ця стратегія має позбутися «обвинувального ухилу» стосовно наркозалежних, які купують наркотики для власного споживання без мети збуту.

Басенко зазначив, що ця стратегія визначить наркополітику держави на найближчі 10 років, і вона має розглядати проблему наркоманії як проблему громадського здоров’я, а не питання Міністерства внутрішніх справ, яке дивиться на наркоманію як на вид злочинності.

В свою чергу юристка всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «Волна» Ірина Максимова заявила, що на сьогодні в Україні попри декриміналізацію споживання наркотиків, наркополітика держави продовжує бути каральною.

З боку силових структур, зазначила вона, перш за все МВС, продовжується «полювання» на наркозалежних, а не боротьба з розповсюджувачами наркотичних речовин.

«Таким чином, в МВС покращують статистику нібито боротьби з наркозлочинністю. В поліції відкривають справи за «наркотичними статтями», більшість з них невдовзі закривають через відсутність складу злочину, однак в статистику ці справи йдуть як успішна боротьба з наркозлочинністю», - зауважила правозахисниця.

Крім того, вона звернула увагу про ще одну проблему, а саме визначення мінімальних доз, після яких споживачів наркотиків притягують до кримінальної відповідальності: на сьогодні ці дози в десятеро менші, ніж в європейських країнах.

Вона навела приклади судових справ, коли людей притягували до кримінальної відповідальності і карали позбавленням волі за те, що у них було знайдено шприци із залишками наркотичних речовин вагою 0,011 гр.

«Видимість боротьби з наркозлочинністю демонструє рішення суду. Особу було засуджено по суті за порожній шприц зі залишками наркотичної речовини в голці шприца, де знаходилося 0,148 гр наркотичної речовини. Або 0,011 гр особливо небезпечної речовини – опію ацетильованого», - сказала Максимова.

Вона пояснила, що такі дозування, за які притягують до кримінальної відповідальності споживачів наркотиків, встановлені наказом Міністерства охорони здоров’я №188.

Вона додала, що по суті в Україна склалась парадоксальна ситуація, коли споживання наркотичних речовин декриміналізовано, і разом з тим наркозалежних притягують до кримінальної відповідальності за залишки наркотичних речовин, знайдених у них, а також за придбання та зберігання наркотичних речовин для власного споживання. Тобто закон не карає за споживання наркотиків, але карає за їх придбання і зберігання для споживання.

Вихід з цієї ситуації учасники прес-конференції бачать, насамперед, в справжній декриміналізації споживання наркотиків шляхом збільшення в 10 разів мінімальної дози, яку наркозалежний може придати та зберігати для власного споживання без загрози потрапити у в’язницю, а також із заміною кримінальної відповідальності на адміністративну для споживачів наркотиків.

Окрім того, перед початком прес-конференції учасники акції провели акцію-перфоманс на Європейській площі у Києві «Гайки української наркополітики».

Така назва була обрана для щорічного заходу в рамках Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики «Підтримати.Не карати!» (Support. Don’t Punish). Учасники акції закликали державу змінити напрямок наркополітики з карального на підтримуючий, тобто розглядати наркозалежних як хворих на хімічну залежність, а не як злочинців, застосовувати європейських спосіб боротьби з наркозлочинністю, бо зменшення попиту на наркотичні речовини зменшує їхню пропозицію. Відповідні акції пройдуть також в інших містах України.

У прес-конференції брали участь: Антон Басенко, представник спільноти людей які вживають наркотики в Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України, програмний менеджер Європейської групи з лікування СНІДу; Ірина Максимова, юристка Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА»; Тетяна Лебедь, директорка Всеукраїнського об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА»; Дмитро Шерембей, Голова Координаційної ради БО «100% Життя»; Жаннат Космухамедова, керівниця Регіонального офісу УНЗ ООН у Східній Європі (онлайн зв’язком).

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Автор: УНІАН