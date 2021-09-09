МОЗ вже надало дозвіл на їх застосування, наразі тести проходять процедуру верифікації

Київ. 9 вересня. УНІАН. У Києві презентували унікальні ПЛР-тести, сертифіковані ВООЗ, які дозволяють визначити найбільш небезпечні мутації COVID-19.

Презентація відбулася сьогодні у прес-центрі УНІАН.

"Це єдині тести в світі, які мають міжнародну сертифікацію ВООЗ. Ці тести можуть протягом 27 хвилин надати відповідь, яка різновидність мутації COVID-19 є у людини – Альфа, Бета, Гамма чи Дельта. Це найкращі світові зразки наших партнерів для того, щоб Україна використовувала не благодійні залишки тестів, а зразки, які нам дозволять дуже швидко попередити поширення пандемії. Лікарям це дозволить знайти найкращі швидкі шляхи для лікування хворих. Міністерство охорони здоров’я надало офіційний дозвіл на введення цих тестів в обіг і на сьогоднішній день тести проходять процедуру верифікації для можливості закупівлі медичними закладами", - заявив генеральний директор "Торгового Дому "Винсер Україна" Олександр Нагорний.

У свою чергу виконуючий директор компанії Bioeksen Джанан Колукірік розповіла, що компанія, яку вона представляє, є лідером у галузі розробок в Туреччині. "Можливості нашої компанії - виробляти 2 мільйони тестів на день. Ми виробляємо нашу продукцію в Туреччині та Німеччині, наступного місця ми відкриваємо виробництво ще в Катарі. Сподіваємося на співробітництво і з Україною", - наголосила вона.

СEO і керуючий партнер компанії Bioeksen, вчений у галузі молекулярної біології та генетики, розробник ПЛР-тестів Мустафа Колукірік наголосив на тому, що розроблені їхньою компанією тести є дуже інформативними та швидкими.

"Ми хотіли б говорити про можливе виробництво цих тестів також в Україні. Ми б хотіли бути постійним партнером для роботи з цією проблемою в Україні. В Україні виробляється 20 тисяч тестів на день. Якщо б ви використовували нашу технологію, ви б збільшили виробництво тестів в Україні на 150 тисяч більше в день. Перехід на цю технологію дуже легкий, бо наша система має простий процес, там немає втручання людини, процес дуже автоматизований і має свою програму. Менше ніж за 30 хвилин на одній машині можна ідентифікувати і обробити 94 зразки. На нашій машині він не лише ідентифікує позитивний чи негативний тест, а також показує різновид", - резюмував він.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/108049-press-konferenciya-v-unian-proryv-v-pcr-testirovanii-na-covid-19-prezentaciya-pcr-testov-na-opredelenie-mutaciy-covid-19.html

Автор: Наталія Хаджі