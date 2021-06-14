Автори проекту планують за півтора року оцифрувати всі землі в Україні.

Київ. 14 червня. УНІАН. В Україні презентували проект "Vkursi Zemli Ukraine: Цифровізація земельного банку України" - всеукраїнський проект з цифровізації земель за межами населених пунктів, який містить дані з різних державних реєстрів та дозволяє відобразити велику кількість параметрів тієї чи іншої земельної ділянки.

Проект презентували у прес-центрі УНІАН команда експертів Vkursi Agro, SmartFarming, юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери" за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначив СЕО компанії Vkursi Agro Роман Граб, проект допоможе Україні провести цифрову трансформацію в сфері земельних відносин, а також отримати більше інформації про конкретні сільськогосподарські ділянки напередодні відкриття ринку землі.

"Vkursi Zemli Ukraine - це наш внесок у прозорість земельних відносин в Україні. Це масштабне дослідження, в рамках якого за 1,5 року ми плануємо оцифрувати всі землі в Україні, проаналізувати зібрані дані і створити відкритий портал з аналітикою різних параметрів земельних відносин. Кожен громадянин зможе швидко і просто отримати узагальнену інформацію про землі України з повним набором характеристик - як на рівні областей, так і окремих громад", - розповів експерт.

Наразі повністю оцифровані землі Сумської області, а дані по Київській і Вінницькій областях знаходяться на фінальній стадії оцифровки і незабаром будуть доступні на сайті https://vkursiagro.com.ua/.

Зокрема, в Сумській області дослідження допомогло виявити ризики втрат для місцевих бюджетів у розмірі 788 млн грн, пов'язані з тіньовою орендою та іншими факторами неефективного обліку земельних відносин.

Заступник міністра агрополітики з цифрової трансформації Тарас Дзьоба, який був присутній на презентації, зазначив, що в Україні існує проблема неточностей у державних реєстрах.

"Ми стикаємося з проблемою неякісних даних у самих реєстрах, тому необхідно займатися вичищення реєстрів, встановити правила їх наповнення. Втім, майже тридцятирічну проблему нарешті почали розв'язувати, і тут важлива участь громадськості і приватного бізнесу, який вносить свій соціальний внесок. Очищення реєстрів також допоможе державі створювати якісніші послуги", - сказав заступник міністра.

Точні дані про земельні ділянки важливі в контексті запуску ринку землі, зазначив юрист компанії «Василь Кісіль і Партнери» Володимир Ігонін.

"Рекомендую напередодні відкриття ринку землі перевірити, чи коректно їх дані відображаються в Державному земельному кадастрі, реєстрі прав на нерухоме майно. Невідповідності можуть створити проблеми під час купівлі-продажу землі, але якщо ви вчасно побачите неточності і внесете правильні дані до реєстру, ви себе убезпечите", - підкреслив юрист.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує ринок сільськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що ринок землі в Україні буде запущено в штатному режимі з 1 липня 2021 року, до цього часу парламент ухвалить низку необхідних підзаконних актів для завершення земельної реформи.

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Автор: УНІАН