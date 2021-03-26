Наприкінці січня законопроект було прийнято в першому читанні, до нього надійшло понад тисячу правок.

Київ. 26 березня. УНІАН. Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАПО) рекомендує народним депутатам перед розглядом у другому читанні законопроекту №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» чітко вказати, що саме Кабінет міністрів буде визначено як єдиний суб'єкт управління державними оборонними підприємствами після їх корпоратизації.

Про це під час представлення аналітичного брифу заявила виконавчий директор НАПО Олена Трегуб.

«Ми знаємо, що навіть зараз, до внесення поправок, він не є ідеальним і не зовсім відповідає стандартам ОЕСР (Організація економічної співпраці і розвитку - УНІАН). Ми хочемо підкреслити, що суб'єктом управління, тобто власником державних підприємств ОПК має бути один орган, і ми вважаємо, що це має бути Кабінет міністрів. Однак зараз в законі розмито це визначення. Це і Кабінет міністрів, і, фактично, Мінстратегпром, що недобре, тому що це може створювати конфлікт інтересів і проблему з управлінням», - сказала вона.

Друга поправка, яку рекомендує врахувати НАПО під час розгляду законопроекту в другому читанні, стосується забезпечення стандартів прозорості. Це можна зробити шляхом обов'язкової публікації рішень «Укроборонпрому» і акціонерних товариств про відчуження майна.

«Ми говоримо, що під час реорганізації, під час передачі майна буде багато корупційних ризиків, і ми рекомендуємо, щоб був якийсь перелік обов'язкової інформації для публікації в процесі реорганізації, щоб громадянське суспільство і журналісти могли стежити за цим процесом», - сказала вона.

Крім того, НАПО наполягає, що в майбутньому законі мають бути закріплені гарантії для майбутніх членів наглядової ради, а саме - чіткий перелік їх компетенцій і кількісна перевага незалежних членів.

Ще одна рекомендація полягає в тому, щоб повноваження керівних органів майбутніх акціонерних товариств визначалися відповідно до закону про акціонерні товариства.

До заходу в режимі онлайн приєдналися тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін і перший секретар з політичних питань Посольства Великої Британії в Україні Джеймс Род-Мур.

За словами Христини Квін, прийняття законопроекту про корпоратизацію «Укроборонпрому» дозволить Україні рухатися в напрямку реформування оборонно-промислового комплексу. При цьому вона вказала на необхідність переглянути законопроект перед прийняттям його в другому читанні, щоб він відповідав практикам Організації економічної співпраці та розвитку щодо державного регулювання. Ще одне занепокоєння викликає питання незалежності наглядової ради. За її словами, якщо в наглядовій раді буде більшість у представників держави, це суттєво знизить привабливість вітчизняного ОПК для зовнішніх інвесторів.

Корпоратизація «Укроборонпрому» дозволить створити в Україні сучасний оборонний холдинг, про що під час прес-конференції заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

«Корпоратизація «Укроборонпрому» і підприємств концерну дозволить створити на 100% сучасний оборонний холдинг, який принципово відрізнятиметься від нинішньої моделі управління. Для нас це надзвичайно важливо для трансферу технологій, для доступу до міжнародних фінансових ринків і для створення спільних проектів і програм з нашими міжнародними партнерами», - сказав він.

Також він сподівається, що парламент найближчим часом ухвалить у другому читанні законопроект №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який відкриє для оборонно-промислового комплексу нові можливості.

«Ми очікуємо, що правки не будуть токсичними, що законопроект збереже ту ціннісну рамку, яка закладалася з самого початку. Ця ціннісна рамка це, в першу чергу, сучасна система корпоративного управління державним оборонним комплексом», - сказав він.

За його словами, цей закон стане відмінним запобіжником від корупційних ризиків і прямого політичного впливу.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію державного концерну «Укроборонпром». На сьогодні вже надійшло понад тисячу правок до цього законопроекту.

Фото з прес-заходу: https://photo.unian.ua/theme/104221-prezentaciya-analiticheskogo-brifa-vnedrenie-standartov-korporativnogo-upravleniya-v-oboronnoy-promyshlennosti-ukrainy-ot-iniciativy-k-implementacii-v-unian.html

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Автор: УНІАН