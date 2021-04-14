За його словами, нині вимоги щодо закупівлі автобусів і тролейбусів у тендерах прописано так, що українські автовиробники не можуть конкурувати з білоруськими.

Київ. 14 квітня. УНІАН. Українські виробники автобусів і тролейбусів перебувають у нерівних умовах з дотованими білоруськими конкурентами під час участі в тендерах на поставку автотехніки в українські міста, і це вимагає великої уваги держави.

Про це заявив президент одного з найбільших в Україні виробників автобусів корпорації «Еталон» Володимир Бутко на прес-конференції в УНІАН.

«Хочеться запитати у працівників наших державних установ - чому на сьогодні законодавство так прописано, що у нас створено нерівні умови? Ми ж не просимо для нас якихось особливих пільг. Ми хотіли б, щоб нам давалися такі ж можливості, як білоруським експортерам», - зазначив Бутко.

За його словами, зараз вимоги щодо закупівлі автобусів і тролейбусів у тендерах, організованих Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), прописані так, що українські автовиробники не можуть конкурувати з білоруськими, зокрема й з компанією МАЗ.

Директор Торгового дому «Еталон Авто» Вадим Шкарупін наголосив, що така ситуація призводить практично до монополізації українського ринку білоруським автопромом.

«У 2020 році було закуплено 271 автобус. У цій кількості 249 - це Білорусь. Лише Київ закупив 200... Тролейбуси - майже 300 (було закуплено - УНІАН), половина з них - Білорусь, або ж ті машини, які вироблено на базі білоруських комплектів», - сказав він.

Шкарупін зазначив, що через таку ситуацію, коли не закуповуються українські автобуси і тролейбуси, держава втрачає майже 300 млн грн лише на податок на додану вартість (ПДВ).

Віце-президент асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан повідомив, що цього року держава і місцеві органи влади взагалі не закуповували українські автобуси великого та особливо великого класу.

При цьому він зазначив, що Україна має досить сильні виробничі потужності для забезпечення в повному обсягу своїх потреб у всіх класах автобусів.

Крім проблеми нерівної боротьби з білоруським автопромом, директор з продажу Чернігівського автозаводу Наталія Бачурна, повідомила, що нині в Україні існують проблеми із закупівлею шкільних автобусів. Зокрема, багато замовників маніпулюють технічними вимогами до транспорту, щоб обмежувати доступ до тендеру того чи іншого виробництва, зокрема й корпорації «Еталон».

«Ми йдемо до монополізації ринку... Монополізація призводить до погіршення якості і подорожчання продукції», - сказала вона.

Бачурна зазначила, що держава повинна звернути увагу на цю проблему й адекватно зреагувати.

У прес-конференції також брав участь гендиректор Чернігівського автозаводу Андрій Савченко, який висловив солідарність зі своїми колегами щодо ситуації в українському автопромі

Як повідомляв УНІАН, раніше у квітні мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада Львова відмовляється від закупівлі білоруських автобусів компанії МАЗ, яка перемогла в тендері Європейського інвестиційного банку, і просить банк провести повторний тендер на закупівлю автобусів.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» об'єднує понад 20 підприємств, в тому числі два автобусних заводи (в Борисполі і Чернігові), завод карданних валів «Український кардан», Чернігівський ковальський завод, торговий дім «Еталон Авто», науково-дослідний інститут автомобілебудування «Еталон» і ТОВ «Базтехсервіс».

Фото: https://photo.unian.ua/theme/104452-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-na-temu-tendernye-zakupki-na-evropeyskie-i-ukrainskie-sredstva-poziciya-amku-i-zakazchikov-kak-dolzhno-byt-i-kak-est-v-realnosti.html

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Автор: УНІАН