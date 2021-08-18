Федерація оголосила про плани на 2022 рік: намічено 6 турнірів, перший - у Токіо.

Київ. 18 серпня. УНІАН. У вересні в Києві відбудеться матч-зустріч збірних команд України й Туреччини з кікбоксингу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Федерації професійного кікбоксінгу України К1 Ахмад Ахмедов.

Захід запланований на 11 вересня і буде проведений на території спорткомплексу Київського національного університету будівництва та архітектури (вул. Просвіти, 3).

"6 червня, як ми і планували, провели Чемпіонат України серед професіоналів. Виявили перших, других, третіх і до 8-го номера, виставили рейтинг бійців, які є в Україні. І тепер наша Федерація розпочинає світову серію – це матчеві зустрічі з представниками різних країн. У нас заплановано вже близько 10 таких зустрічей, і в цьому році найближча матчева зустріч - зі збірною Турції", - зазначив Ахмедов.

Зокрема цього року, за його інформацією, також запланована на 30 жовтня матчева зустріч нашої збірної зі збірною (об’єднаною) Іорданії та Марокко. Вона відбудеться у Палаці "Україна" в Києві.

Далі, як повідомив Ахмедов, 25 грудня під егідою Федерації буде проведено турнір в Абу-Дабі, де наша збірна виступить проти збірної 4 країн, в тому числі Іорданії та Польщі.

"На 2022 рік намічено 6 турнірів, тобто кожні два місяці. Перший запланований у Токіо, і практично на завершальній стадії сьогодні переговори з представниками Японії", - сказав гендиректор Федерації.

Щодо найближчої зустрічі нашої збірної він поінформував, що з 27 серпня по 10 вересня будуть проведені навчально-тренувальні збори. У них візьмуть участь близько 30 бійців. Наша збірна буде готуватися до зустрічі зі збірною Туреччини у Буковелі, і Федерація забезпечує для них безкоштовне проживання, харчування та всі умови для повноцінних тренувань.

За словами Ахмедова, вже є поняття, які сильні сторони у турецьких бійців і до чого готувати наших кікбоксерів.

За словами президента Федерації професійного кікбоксінгу України Олексія Мазніченка, зустріч зі збірною Туреччини дасть можливість проявитись нашим кікбоксерам.

"Уже на цю матчеву зустріч підключаються великі спонсори, які підтримують нашу Федерацію, розвиток бійців. І ми зараз пропрацьовуємо нові цілі, які дозволять нам рухатись далі", - зазначив Мазніченко.

Він повідомив, зокрема, що вдалося підписати меморандум щодо забезпечення трансляції боїв у 120 країнах на 42 мовах.

"Той турнір, який відбудеться в Абу-Дабі, буде дуже масштабним. І контракти, і гонорари бійців будуть дуже "смачними", - зазначив, між іншим, він.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/107329-press-konferenciya-v-unian-otnositelno-budushchego-matcha-vstrechi-po-kikboksingu-ukraina-turciya.html

Автор: Інна Андаліцька