Також представники політсили виступають за відновлення районних в місті держадміністрацій.

Київ. 12 липня. УНІАН. У політичній партії «Слуга народу» наполягають на необхідності розділення посад голови Київської міської держадміністрації та міського голови у рамках децентралізації влади в столиці.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила очільниця міського осередку політсили, народна депутатка України, докторка економічних наук Леся Забуранна.

За її словами, попри 7 років активної децентралізації в Україні, столиця досі залишається неохопленою реформою. Через це в Києві, за словами парламентарки, існуючі проблеми не те що не вирішуються, а загострюються. Зокрема, вона нагадала про інформацію правоохоронців про корупцію в комунальних підприємствах, зауважила про поганий стан житлово-комунального господарства, стан розвитку міського транспорту, зокрема метро, проблеми екології, неконтрольовану забудову тощо.

«Ми однозначно розуміємо, що відсутнє ефективне управління містом», - заявила Забуранна.

Вона зазначила, що депутати Верховної Ради від «СН» та депутати Київради від політсили однозначно переконані в тому, що повинні в короткий термін змінити ситуацію на краще, зокрема напрацювати та представити достойну і ефективну альтернативу розвитку міста.

За її словами, на часі децентралізація управління та розділення посад київського міського голови та очільника КМДА - перші кроки реформи управління містом.

"Щодо питання децентралізації. Найголовніше на сьогодні, чого потребують кияни - це реальних кроків і дій, і бачення того, як покращується їх життя. І безпосередньо в тому ракурсі, в тій системі, з тою узурпацією всіх повноважень ми усвідомлюємо, що це не відбудеться ще дуже довго. І лише безпосередньо розділення посад, безпосередньо пропозиція чітких стратегічних кроків, які проранжовані за терміном виконання, імплементація стратегії і певні кадрові зміни точно зможуть дозволити зробити процес децентралізації швидким, а саме головне - помітним в гарному сенсі для киян», - сказала Забуранна.

Вона повідомила, що політсила має бачення того, як вирішити існуючі в місті проблеми.

"На даний момент на фінальній стадії знаходиться Концепція розвитку і Стратегія розвитку міста, яку ми пропонуємо. І вона буде включати щонайменше 10 основних блоків, які безпосередньо будуть направлені на ту головну місію Києва, яку ми перед собою вбачаємо. А ми вбачаємо, що Київ у найближчі роки має стати державним центром управління науки, центром культури, освіти, екологічних ініціатив, спорту і туризму, а також унікальним міжнародним та логістичним центром», - сказала депутатка.

За її словами, концепція та її поетапні кроки буде презентовано на окремій прес-конференції найближчим часом. Забуранна підкреслила, що документ охоплює питання всіх сфер міста, в тому числі створення комфортних умов проживання людей, мобільності, збереження унікального історичного спадку, зелених зон та благоустрою міста, медичних послуг тощо.

Своє чергою народна депутатка Юлія Грішина зазначила, що Київ є найбагатшим містом України, але рівень життя не відповідає тому статусу, який носить місто.

«Ми кожного дня спостерігаємо хаотичні забудови, кожного дня ми говоримо, що в Києві повинен з’явитися Генеральний план розвитку, але констатуємо, що його немає. Інженерні мережі, комунальна інфраструктура не відповідають рівню сучасного міста… Ми констатуємо в комітеті освіти (ВРУ), що в Києві немає концепції розбудови соціальних інфраструктурних проектів – дитячих садочків, шкіл, медичних закладів. Її на сьогодні просто не існує, на відміну від інших міст України. У Києві дуже складна ситуація з інклюзивно-ресурсними центрами: за три роки не відкрито жодного і наразі працюють тільки 10 при потребі у 50… Ми з вами з 2014 року чуємо розмови, що буде побудовано метро на Виноградар, на Троєщину. Насправді, не дивлячись на те, що виділяються величезні кошти кожного року на будівництво метро, результату немає до сих пір», - прокоментувала Грішина.

Вона наголосила, що ситуацію треба виправляти, і невідкладно.

«Підсумовуючи, я можу сказати: нам ситуація у Києві цілком зрозуміла. Ми констатуємо той факт, що система управління нашим містом не є прозорою, не є ефективною, по окремим напрямкам – є абсолютно критичною. І її потрібно виправляти дуже швидко. І в нас сьогодні в місті немає ні повноцінного самоврядування з залученням громади до управління містом, ні повноцінної фактично державної влади. Так далі не може продовжуватись», - зазначила Грішина.

Щодо розвитку місцевого самоврядування в столиці депутат Київради фракції «СН» Андрій Вітренко у ході прес-конференції зазначив, що політсила підтримує повернення районних рад в столиці, що були ліквідовані рішенням Київради від 9 вересня 2010 року.

«Зростання демократії в місті і буде грунтуватися на утворенні районних рад, як і було це раніше. Зараз можна спостерігати тенденцію до децентралізації влади в одному будинку на Хрещатику, 36. Районні ради, ми вважаємо, будуть ефективним інструментом для досягнення цілі - децентралізації Києва. Тому ми будемо підтримувати утворення районних рад в місті», - сказав він.

Також Вітренко повідомив, що депутати Київради готують зміни до положення про Громадські ради в столиці.

«Вони мають бути не «междусобойчиком» лояльних до голови ( голови КМДА чи РДА – УНІАН) осіб, а мають бути дійсно впливовими громадськими організаціями і обиратися за іншим принципом, аніж є зараз. І ми будемо ініціювати зміни до Положення про вибори до Громадської ради», - сказав Вітренко.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/106537-press-konferenciya-v-unian-na-temu-sovremennye-vyzovy-razvitiya-stolicy-ukrainy-i-puti-ih-resheniya-decentralizaciya-klyuchevye-shagi-k-effektivnomu-upravleniyu-kievom.html

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Автор: Інна Андаліцька