Мета платформи - оперативно, неупереджено і чесно інформувати широку громадськість України і Азербайджану про події, які відбуваються в обох країнах не тільки в політичній, а й інших сферах.

Київ. 22 липня. УНІАН. У Києві підписали меморандум про співпрацю та взаємодію при створенні і діяльності "Міжнародної медіаплатформи Україна–Азербайджан".

Урочисте підписання меморандуму відбулося в прес-центрі УНІАН під час проведення круглого столу за участю голови Об'єднаної діаспори азербайджанців України, доктора юридичних наук Хікмета Джавадова і голови громадської організації "Інститут постінформаційного суспільства" Дмитра Золотухіна.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що російськомовний, англомовний, тюркомовний і україномовний простір "давно перетворився на поле бою".

"Те, що раніше називалося ще двадцять років тому інформуванням, його вже не існує. Особливо це стосується російськомовного простору, тому що там практично будь-яке новинне повідомлення перетворено на такий ударний меседж, завдання якого дотримуватись цілей російського керівництва", - сказав Арестович.

Він зазначив, що не може згадати хоча б одне медійне російськомовне агентство або бодай афілійоване з Російською Федерацією, яке б неупереджено інформувало про 44-денну війну в Нагірному Карабасі минулого року.

"Тому для того, щоб уникнути цього тиску на обидві наші сторони, на людей, які нас читають, дивляться і беруть інформацію з джерел української преси та азербайджанської, - такий двосторонній міст давно потрібно було б навести. Ми можемо тільки вітати, що він наводиться зараз", - підкреслив Арестович і висловив надію, що створення "Міжнародної медіаплатформи Україна–Азербайджан" переросте в довгу, дружню і нескінченну співпрацю.

На його думку, системне, постійне і чесне інформування громадян щодо подій в Україні і Азербайджані може допомогти протидіяти недобросовісному впливу ззовні. "Тоді ми маємо дуже хороший шанс зробити роботу, яка дозволить людям отримувати реальну інформацію, причому як в режимі постійного, так і в режимі кризового реагування, що дуже важливо", - сказав Арестович.

У свою чергу, народний депутат Верховної Ради України, заступник голови групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою Людмила Марченко зазначила, що, коли загострилася ситуація в Карабасі, в Україні переживали з цього приводу і шукали об'єктивну інформацію. "Для нас це було важливо, оскільки в Україні насправді існує такий інформаційний вакуум при пошуку цілісної, першочергової інформації", - сказала Марченко.

Також вона зазначила, що існує проблема кібератак в інформаційному просторі і кібербулінгу.

За словами Марченко, одне із завдань створення "Міжнародної медіаплатформи Україна–Азербайджан" полягає в тому, щоб залучати журналістів України та Азербайджану до висвітлення подій, які відбуваються в обох країнах.

Вона вважає, що ця платформа має сприяти викоріненню такого явища, як інформаційний кібербулінг, обміну досвідом, в тому числі між журналістами.

Голова Об'єднаної діаспори азербайджанців України, доктор юридичних наук Хікмет Джавадов розповів, що його організація стежить за подіями в Україні і Азербайджані і порівнює вдалі проекти в ЗМІ в обох країнах.

"В останні роки є загальна проблема Азербайджану і України - це територіальна цілісність. В Азербайджані за 44 дня, що була вітчизняна війна, можна сказати, що вирішили цю проблему, але всі розуміють, що ворог так не думає, і думає, що найближчим часом візьме реванш, і крім того, я думаю, що Україну найближчим час також чекають ті дні, коли Україна буде повертати свої землі і очищати свою територію від терористів ", - заявив Джавадов.

Він підкреслив, що громадськість має бути готова до цього процесу. За його словами, під час війни в Азербайджані було багато дезінформації, і ресурси, які розповсюджували неправдиву інформацію, відомі. "І на жаль, це все публікували в українській пресі. Поки ми реагували на це, давали якісь спростування, вже більшість населення і читачів були дезінформовані ", - сказав Джавадов.

У зв'язку з цим він зазначив, що після багатьох обговорень з'явилося розуміння, що вже давно пора створити таку платформу, коли журналісти з Азербайджану і України будуть спільно працювати і поширювати правдиву інформацію.

Джавадов додав, що поява фейкових новин свідчить про те, що громадськість не знає правди.

"Можна проводити між представниками ЗМІ зустрічі, можна відправляти молодих журналістів з Азербайджану в Україну, щоб вони проходили тут практику. Також можна створити такий центр, де б оперативно інформацію, яка про Україну в Азербайджані виходить, відразу можна було перевірити через своїх колег, наскільки це правдива інформація. І створити в хорошому сенсі фільтр для об'єктивних новин, щоб про Україну в Азербайджані не поширювали (неправдиву) інформацію", - сказав він.

Голова громадської організації "Інститут постінформаційного суспільства" Дмитро Золотухін зазначив, що важливо спільно працювати в напрямку наповнення інформаційного простору об'єктивною інформацією, яка відображає двосторонню позицію України і Азербайджану.

За його словами, створення "Міжнародної медіаплатформи Україна–Азербайджан" відповідає цілям існування його організації, а саме пошуку та реалізації інструментів, які "будуть не тільки нас захищати від загроз, а й концентрувати роботу над тим, щоб розвивати себе і наших партнерів, оскільки крім сектора безпеки, крім загроз в інформаційній сфері, є величезна кількість тем, якими дійсно хотілося б займатися". Йдеться про енергетику, економіку, культурний обмін, спільний розвиток громад в обох країнах тощо.

"Ця ініціатива має відігравати таку проактивну роль, яка буде зосереджуватися на інтересах обох народів і країн", - сказав Золотухін.

У круглому столі також брали участь журналіст і режисер Фуад Алієв (Азербайджан), головний редактор газети "Слово Азербайджану" Дмитро Кулібаба, а також по відеозв'язку медіадиректор "Global Media Group" Гамід Гамідов, головний редактор інформаційного агентства "Report.az" Мурад Алієв, головний редактор інформаційного порталу "Міссія.Аз" і інтернет-каналу "Міссія.ТВ" Ніджат Даглар, головний редактор інформаційного агентства "Korrespondent.az" Расулзаде Заур Лятіф огли, незалежний журналіст, політичний оглядач Акпер Гасанов, заступник головного редактора видання "Vesti. Az" Заур Нурмамедов та інші учасники.

Фото с круглого столу: https://photo.unian.ua/theme/106762-mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-v-unian-mezhdunarodnaya-mediaplatforma-ukraina-azerbaydzhan.html

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Автор: Віталій Саєнко