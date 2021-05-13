Це перший крок для виконання цілей, які ставить перед собою Федерація кікбоксингу для популяризації цього виду спорту в Україні.

Київ. 13 травня. УНІАН. Із 3 по 6 червня в Києві відбудеться турнір з кікбоксингу, метою якого є формування національного рейтингу серед професіоналів.

Про це під час прес-конференції в УНІАН розповіли організатори турніру , представники Федерації професійного кікбоксингу України K-1.

"Із 3 по 6 червня у нас пройде професійний чемпіонат, завдяки якому ми сформуємо національну збірну України з професійного кікбоксингу. Це вид спорту, який на даний момент в Україні розвивається через любителів", - сказав президент Федерації професійного кікбоксингу Олексій Мазниченко.

Генеральний директор Федерації професійного кікбоксингу України Ахмад Ахмедов пояснив, що метою чемпіонату є "формування національного рейтингу серед професіоналів".

"Це можливість для наших спортсменів, бійців укладати професійні контракти з світовими промоушенами, укладати контракти вдома та розвиватися, рости, щоб цей вид спорту, якому наші хлопці присвячують весь свій вільний час, перетворився на їхню професію", - сказав Ахмедов.

За його словами, в Україні є бійці професійного рівня, які представлені в багатьох світових промоушенах, але в нашій країні їх ніхто не знає і не бачить їхніх боїв. "Вони не затребувані. Вони є, але про них ніхто не знає. Наше спільне завдання - дати дітям можливість проявити себе, показати у себе вдома. І при цьому ми зробимо все, щоб їхня робота оплачувалася", - пояснив Ахмедов.

У свою чергу, віце-президент Федерації професійного кікбоксингу України Олександр Хоменко повідомив, що турнір проходитиме з 3 по 6 червня у приміщенні спортивного комплексу Київського університету будівництва та архітектури. "Це перший крок для виконання цілей, які ставить перед собою Федерація для популяризації кікбоксингу, для можливості вираження своїх спортивних і професійних навичок кікбоксерам, які можуть продовжити свою кар'єру на професійному рівні", - додав Хоменко.

Олексій Мазниченко також акцентував, що після проведення чемпіонату цього року очікується три матчеві зустрічі зі спортсменами з Польщі, Казахстану та Йорданії.

Крім того, як повідомили організатори, на турнір не допускаються спортсмени без тесту на COVID-19.

Призовий фонд турніру з кікбоксингу за перше місце становить 10 000 гривень та Пояс Чемпіона України, за друге – спортсмени нагороджуються Кубком та грошовою винагородою у розмірі 5 000 гривень. Спортсмени, які зайняли 3-ті місця нагороджуються Кубками.

Турнір буде проводитися у різних вагових категоріях. Регламент бою: 3 раунди по 3 хвилини. Витрати, пов'язані з підготовкою місця проведення, оплатою суддів, медичного і технічного обслуговування, а також нагородження переможців та призерів несуть організатори змагань.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105058-press-konferenciya-predstaviteley-federacii-professionalnogo-kikboksinga-ukrainy-k-1-otnositelno-predstoyashchego-turnira-v-unian.html

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Автор: УНІАН