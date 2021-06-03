Чернігівський автозавод

Зараз замовники прописують тендерні вимоги таким чином, щоб перемогла певна компанія і модель.

Київ. 3 червня. УНІАН. Трудовий колектив Чернігівського автозаводу, що є частиною корпорації «Еталон», звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом зупинити триваючу дискримінацію вироблених заводом шкільних автобусів «Еталон» на тендерах з боку замовників продукції.

Відповідний лист-звернення представили на прес-конференції в УНІАН представники Чернігівського автозаводу.

«Ми хочемо просто мати впевненість у завтрашньому дні й розуміти перспективи розвитку рідного заводу на основі власної праці. Для цього сьогодні держава має забезпечити прозорі умови для проведення державних закупівель, зокрема шкільних автобусів, коли всі технічні вимоги до автобусів матимуть чітке обгрунтування, а не вигадки чиновників», - сказано в зверненні.

Присутній на прес-конференції генеральний директор автозаводу Андрій Савченко заявив, що зараз замовники прописують тендерні вимоги таким чином, щоб перемогла певна компанія і модель.

«Зараз замовники, незважаючи на всі наші звернення і вимоги, продовжують прописувати у тендерній документації, як ми вважаємо, дискримінаційні вимоги до колісної бази - 4300 мм. Це дає нам підстави стверджувати, що така вимога була внесена спеціально для недопуску шкільних автобусів «Еталон», які мають конкурентну ціну, до участі в аукціоні. Ця тенденція продовжується», - сказав Савченко.

Водночас він підкреслив, що всі компетентні органи сказали, що немає жодної різниці між колісною базою 4200 мм, яка є у транспортного засобу Чернігівського автозаводу, і 4300 мм, яка прописується у тендерній документації.

Згідно зі зверненням, дискримінаційні вимоги в тендерах зараз продовжують прописувати Полтавська, Миколаївська, Луганська, Херсонська, Сумська, Київська обласні держадміністрації, а також багато територіальних громад.

«Керівники цих установ вирішили, що 100 мм колісної бази шкільного автобуса розв'язувати їхні проблеми в освіті. І для цього готові витрачати мільйони бюджетних коштів. Це дуже висока ціна для різниці в 100 мм колісної бази. А наступного року будуть вигадані ще якісь штучні умови. Така маніпуляція з бюджетними коштами неприпустима, і ми не будемо з цим миритися», - сказано у зверненні.

Більш того, на думку трудового колективу, така ситуація б'є по самому підприємству.

«Ситуація на заводі стає критичною і може привести до зупинки підприємства. Ми всі розуміємо, що не зможемо виробляти автобуси, якщо не буде їх реалізації, а наша заробітна плата напряму залежить від кількості вироблених одиниць. Якщо у заводу не буде коштів на планову закупівлю комплектуючих, то відразу зупиниться конвеєр. Зупинка конвеєра - це перший крок не лише до втрати заробітку, а й робочого місця. Ми вже мали такий досвід у 2008 році, і другий раз організовувати виробництво «з нуля» буде неможливо, ми просто поповнимо ряди трудових мігрантів в інших країнах», - акцентував трудовий колектив.

Гендиректор Савченко підкреслив, що виходом з цієї ситуації стануть не лише недискримінаційні вимоги на тендерах, а й розробка єдиних вимог щодо закупівлі шкільних автобусів, а також зміни в практиці Антимонопольного комітету щодо розгляду скарг на дискримінаційні умови тендерної документації при закупівлі автобусів.

На прес-конференції також були присутні директор з продажу Чернігівського автозаводу Наталія Бачурна, представник трудового колективу заводу Олег Тимошенко, адвокат Алевтина Уперенко і директор Торгового дому «Еталон Авто» Вадим Шкарупін.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105643-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-publichnye-zakupki-shkolnyh-avtobusov-poziciya-amku-i-zakazchikov.html

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» об'єднує понад 20 підприємств, у тому числі два автобусних заводи (у Борисполі та Чернігові), завод карданних валів "Український кардан», Чернігівський ковальський завод, торговий дім «Еталон Авто», науково-дослідний інститут автомобілебудування «Еталон» і ТОВ «Базтехсервіс».

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Автор: УНІАН