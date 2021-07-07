Йдеться про тендер на закупівлю міською владою Миколаєва автобусів на суму 4,5 млн євро, які виділені ЄІБ.

Київ. 7 липня. УНІАН. Трудовий колектив Чернігівського автозаводу, що є частиною корпорації "Еталон", закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича не втручатися в роботу тендерного комітету по закупівлі автобусів для міста за гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Такий заклик трудового колективу оголосили спікери заходу: генеральний директор Чернігівського автозаводу Андрій Савченко; директор "Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін та директор з якості та загальних питань Чернігівського автозаводу Сергій Бородуха на прес-конференції в УНІАН.

Шкарупін заявив, що у разі наявності бажання дати пораду комітету меру слід акцентувати увагу на вітчизняному виробнику.

“Ми закликаємо, щоб мер не втручався у діяльність тендерного комітету. А якщо він хоче дати просто пораду тендерному комітету, тоді нехай порадить розглянути пропозицію саме Чернігівського автозаводу як найбільш економічно вигідну пропозицію”, - сказав він.

Зокрема, йдеться про тендер на закупівлю міською владою Миколаєва автобусів на суму 4,5 млн євро, які виділені ЄІБ в рамках програми “Міський громадський транспорт України”.

За словами учасників прес-конференції, 6 липня мерія Миколаєва без офіційного оголошення результатів оцінки двох тендерних пропозицій (Чернігівського автозаводу і українського посередника з білоруськими автобусами МАЗ) заявила, що переможцем тендеру є компанія з МАЗами.

В мерії додали, що оскільки автобуси цього виробника не можуть бути закуплені, на думку чиновників, “через санкції”, то тендер має бути скасовано.

Представники Чернігівського автозаводу підкреслили, що аргументація щодо “санкцій” є некоректною, адже за перше півріччя постачання білоруської техніки в Україну тільки зросло.

За словами Шкарупіна, визначення переможцем МАЗів і нерозгляд пропозиції Чернігівського заводу суперечить логіці, адже український виробник запропонував значно кращі умови.

“Сума торгів — 4,5 млн євро. В пропозиції, яку подав учасник з автобусами МАЗ, на цю суму запропоновано 46 автобусів. В пропозиції, яку подав Чернігівський автозавод, на цю суму запропоновано 74 автобуси”, - сказав він.

За його словами, автобуси українського заводу ще й дешевші на 70% за своїх білоруських конкурентів, що дозволить Миколаєву зекономити більше 2 млн євро на тендері.

Представників автозаводу дивує і намагання міської влади Миколаєва перекласти вину на ЄІБ, що є некоректним і недалекоглядним кроком від влади міста.

В цих умовах представники автозаводу вимагають, щоб тендер не був скасований, а тендерний комітет направив в ЄІБ звіт з рекомендацією підписати контракт на поставку автобусів саме з Чернігівським автозаводом.

Довідка УНІАН. Чернігівський автозавод заснований в серпні 2003 року, є одним з підприємств корпорації "Еталон". Завод спеціалізується на виробництві автобусів та тролейбусів. Підприємство є одним із найбільших виробників даної продукції в Україні.

Корпорація "Еталон" об'єднує понад 20 підприємств, у тому числі два автобусних заводи (у Борисполі та Чернігові), завод карданних валів "Український кардан", Чернігівський ковальський завод, торговий дім "Еталон Авто", науково-дослідний інститут автомобілебудування "Еталон" і ТОВ "Базтехсервіс".

Фото: https://photo.unian.ua/theme/106465-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-kak-chinovniki-nikolaeva-otmenyayut-tender-v-kotorom-vyigral-ukrainskiy-proizvoditel.html

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Автор: Павло Степанець