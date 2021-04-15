"Тристороння дослідницька група" провела перше дослідження, яке стосується деолігархізації.

Київ. 15 квітня. УНІАН. Центр прикладних політичних досліджень "Пента", соціологічна компанія "Актив-груп" та комунікаційної агенція АСE Solutions створили консорціум "Тристороння дослідницька група" (ТИГР) та представили результати дослідження про деолігархізацію.

Результати дослідження на прес-конференції в УНІАН презентували Володимир Фесенко, який представляв центр “Пента”, Андрій Єременко з "Актив-груп" та Олександр Каменець з АСE Solutions.

За словами Фесенка, у дослідженні вони визначили, кого саме можна називати олігархами, та сформували власну класифікацію українських олігархів.

Так, олігархами дослідники вважають найбагатших людей країни, які мають в своїх руках прямі інструменти політичного впливу та є власниками популярних ЗМІ.

Особливостями української олігархічної системи експерти назвали її плюралістичність, конкурентність і відсутність чіткої ієрархії, в тому числі у прийнятті рішень.

“Це зіграло в плюс для нашої країни і стало важливою передумовою для демократичного шляху розвитку нашої політичної системи”, - зазначив Фесенко.

Він додав, що в Україні наразі немає ані домінування глави держави над олігархами, ані жодного панівного олігарха.

Дослідники пропонують таку класифікацію українських олігархів: головні олігархи (так звана вища ліга українського олігархату), напіволігархи (перша ліга українського олігархату), олігархи з минулого (входять до списків найбагатших людей країни, але зараз відійшли від участі в політичних процесах), напіволігархи в “екзилі” (нинішні або колишні найбагатші люди країни, які змушені були залишити Україну), напіволігархи з невизначеним статусом (за обсягом активів поступаються представникам “першої ліги олігархату”, але мають або мали помітний політичний вплив) та регіональні олігархи.

Своєю чергою Єременко представив результати соціологічного опитування, яке проводилося 20-21 березня серед дорослого населення України (1,2 тис. респондентів) методом телефонного інтерв’ю. Теоретична похибка вибірки при відсотку відповідей 50% становить +/-2,9%, відсотку відповідей в 25% та 75% – +/- 2,5%, відсотку відповідей в 10% та 90% – +/- 1,7%.

Так, 47,1% опитаних головною небезпекою для українського суспільства визначили домінування олігархів у політиці та економіці, що, на думку експертів, чітко фіксує запит українців на деолігархізацію.

Водночас 49,4% респондентів заявили, що не вважають вплив жодного з олігархів позитивним для країни.

За результатами опитування, 28,4% громадян вважають, що наразі в Україні триває процес деолігархізації, 38,9% заявили, що такий процес не відбувається, а 20,3% впевнені, що навпаки відбувається олігархізація.

Як зазначив Каменець, загальні стандарти західних країн полягають в обмеженні впливу бізнесу та олігархів на політику, до чого прагне й Україна.

На його думку, деолігархізація - це своєрідна можливість соціального ліфту для бізнесменів з регіонів, які можуть не стати олігархами, але стати соціально відповідальними багатими людьми національного рівня.

“Висновок, якого ми дійшли, - це те, що деолігархізація може бути розтягнута у часі, але є неминучою. Процес вже стартував”, - підсумував Фесенко.

Крім того, він упевнений, що чим далі Україна рухатиметься на шляху євроінтеграції, тим більше “червоних прапорців” щодо зменшення впливу олігархів розставлятиме для нашої країни Євросоюз.

Експерти наголосили, що в рамках проекту продовжуватимуть роботу, зокрема, незабаром презентують дослідження щодо нових політичних проектів.

Дослідження: https://tigr.org.ua/deoligarhizacziya.html

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Автор: УНІАН