заборона реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ

Експерти наполягають на необхідності знайти баланс між інтересами зацікавленого в зменшенні залежності від шкідливих звичок суспільства та медіаринку, якому потрібні засоби для існування.

Київ. 9 червня. УНІАН. Тотальна заборона в Україні реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ, що передбачено в законопроекті №4212, щоічно приноситиме медіаринку збитки на 130 млн доларів.

Таку думку висловили на прес-конференції в УНІАН представники медіа ринку, медичні експерти і народний депутат Микита Потураєв.

Генеральний директор, шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький зазначив, що поправки до закону про рекламу, які пропонується внести законопроектом №4212, фактично забороняють рекламу будь-якої алкогольної чи нікотиновмісної продукції усіма ЗМІ, в тому числі й електронними.

«Гравці медіаринку оцінюють, що в такому разі втрати індустрії сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, спричиненої коронавірусом, це загрожує існуванню мас-медіа в цілому. Проте ми сподіваємося досягти із законодавцями консенсусу і зберегти для журналістів можливість заробити кошти на власне існування», - сказав Ганницький.

Він нагадав, що на початку 2000-х років парламент заборонив пряму рекламу алкоголю і тютюну в ЗМІ, що дуже вдарило по мас-медіа, а особливо - друкованих, які втратили 60% прибутків, і багато таких ЗМІ або закрилися, або змінили форму власності.

В свою чергу, власник та директор інформаційного агентства «РБК-Україна» Йосип Пінтус вважає, що тотальною забороною реклами нікотину та алкоголю держава доб’ється лише збільшення «чорного ринку» цієї продукції, до зменшення надходжень до держбюджету, і взагалі постане питання виживання ЗМІ.

Народний депутат Потураєв, говорячи про перспективи ухвалення цього законопроекту, зауважив, що парламентарям варто знайти баланс між інтересами медіаринку та інтересами суспільства в частині заборони пропаганди шкідливих звичок, насамперед серед неповнолітніх.

«За кожним рішенням має бути економічне обгрунтування. Я не хочу, щоб мої слова сприймали як адвокацію шкідливих звичок. Я закликаю колег до розуміння. Бо, з одного боку, ця проблема не може лишитися без регуляції, а з іншого – депутати мають також і дбати про підприємства, в тому числі й медіа. І маємо знайти тут баланс», - зазначив він.

Учасники дискусії окремо торкнулися питання реклами замінників тютюну - електронних сигарет різного принципу дії, яку теж вищезгаданим законопроектом пропонується заборонити.

Кандидат медичних наук доцент, торакальний хірург, декан медичного факультету Київського медичного університету Євген Симонець з власного досвіду практикуючого лікаря-пульмонолога повідомив, що його пацієнти-курці вкрай рідко дотримуються рекомендації кинути палити, і в таких обставинах електронні сигарети, а саме системи нагріву тютюну, є певним компромісом.

«Якщо звичайна цигарка це стовідсоткова шкода, то система нагріву тютюну на 90-95% менш шкідлива. Адже проблема не в нікотині, який є таким само альдегідом, як нікотин, і викликає звичку. Найшкідливішими є продукти горіння в процесі куріння. У великої кількості пацієнтів є велика тютюнова залежність, і я знаю, що вони не кинуть свою звичку попри мої переконання. Єдиний варіант у мене - рекомендувати продукт з меншою шкодою», - додав лікар.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

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Автор: УНІАН