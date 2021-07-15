За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження по "журналістській" статті Кримінального кодексу 345-1, а нападникам повідомлено про підозру за цією статею та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Київ. 15 липня. УНІАН. Дніпровські телеканали "Д1" та "ОТВ", журналістів яких 2 липня побили співробітники КП "Муніципальна варта" під час зйомок демонтажу рекламних носіїв у Дніпрі, звернулися до керівництва держави з проханням про допомогу.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли керівники цих ЗМІ.

Директор ТРК “Регіон” (телеканал "Д1") Микола Павленко розповів подробиці побиття своїх колег

"2 липня під час виконання своїх професійних обов’язків жорстоко побили працівника телеканалу "Д1". Журналіст-оператор Сергій Файзулін знімав процес демонтажу рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна у Дніпрі", - розказав Павленко.

За його словами, виїзд на зйомки був зумовлений дзвінками мешканців міста, які обурювалися тим, що демонтаж рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна відбувався в годину-пік, коли люди повертаються додому, а міські комунальні служби перекрили рух громадського і приватного транспорту.

Павленко зазначив, що окрім телеканалу "Д1", на зйомки також прибули журналісти інших ЗМІ.

"Журналісти виконували свою роботу, не втручаючись у те, що відбувалося. На якомусь етапі, ніби по команді, на нашого журналіста та журналістів телеканалу "ОТВ", інформаційного бюро “Репортер” напали співробітники “Муніципальної варти”, застосували грубу фізичну силу. Сергія Файзуліна повалили на землю, били ногами. Відеокамеру трощили", - розповів він.

Павленко додав, що те ж саме охоронці “Муніципальної варти” робили з операторами телеканалу "ОТВ".

"Напад відзняв депутат обласної ради Данило Мормуль, який вів стрім-репортаж з місця події. Після цього побили і депутата. Травмували обличчя. Все зафіксовано і підтверджено судмедекспертизою", - сказав він.

Також Павленко додав, що Сергія Файзуліна доставили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Медпрацівники діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму горла, забиття спини. Журналісти телеканалу ОТВ звернулися за допомогою до 16-ї міської лікарні Дніпра, зняли побої.

У свою чергу, директор ТРК “Нова” (Телеканал "ОТВ") Галина Булавка розповіла, що спочатку поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство), проте згодом під тиском громадськості і преси кваліфікацію злочину змінили на ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста).

За її словами, 4 липня п’ятьом учасникам конфлікту вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід. Серед них три охоронці комунального підприємства “Муніципальна варта”, яке підпорядковується безпосередньо керівництву міськради Дніпра - всі троє підозрюваних за рішенням суду отримали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.

Також учасники прес-конференції повідомили, що з приводу цього злочину звернулися до очільників держави.

"Колективи телеканалу "Д1", каналу "ОТВ" та інформаційного бюро “Репортер” висловлюють рішучий протест проти свавілля силових структур, підпорядкованих міській владі Дніпра. Ми звернулися до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Ірини Венедіктової, начальника СБУ України Івана Баканова, Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестора Шуфрича, голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва щодо захисту свободи слова, недоторканності журналістів під час виконання ними своїх професійних обов'язків та сприяння справедливому розслідуванню законності дій та існування таких силових структур, як “Муніципальна варта” м. Дніпро", - говориться у зверненні.

Також вони додали, що на сьогодні вже є реакція на цей злочин.

Зокрема, Рада з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові України обурена фактом побиття журналістів у Дніпрі і закликає Національну поліцію і Офіс Генерального прокурора оперативно і об'єктивно розслідувати інцидент, а місцеву владу - провести службове розслідування.

А вчора, 14 липня, це питання було розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова під керівництвом голови комітету Нестора Шуфрича, а також у Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Водночас зверненя до мера Дніпра Бориса Філатова на сьогодні залишилося без відповіді.

"Реакції від міської влади Дніпра поки що немає, як і службового розслідування. До речі, міський голова Дніпра Борис Філатов є заслуженим журналістом України, який, на жаль, ніяк не прокоментував факт побиття журналістів охоронцями силової структури, створеної при міській раді і не ініціював відповідне службове розслідування", - наголосили учасники прес-конференції.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/106606-press-konferenciya-v-unian-na-temu-izbienie-zhurnalistov-v-dnepre-sluchaynost-ili-tendenciya.html

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк