Зазначається, що на сьогодні ціна пального на АЗС країни - не показник його якості.

Київ. 24 травня. УНІАН. Роздрібний ринок нафтопродуктів в Україні потребує системного контролю з боку держави.

Про це на спільній прес-конференції Союзу споживачів України та Міжнародної академії стандартизації (МАС) в УНІАН повідомив виконавчий директор академії Олег Цільвік.

Під час заходу журналістам були презентовані результати дослідження якості пального, що реалізується на мережевих АЗС Києва і Київської області.

«Ринок нафтопродуктів потребує ефективного нагляду з боку держави. Цим ефективним наглядом може бути тільки ринковий нагляд, без тиску на бізнес. Необхідно, щоб у спокійний, вільний спосіб відбиралися зразки нафтопродуктів для випробувань в лабораторіях. Це європейський шлях наведення ладу щодо якості та безпеки нафтопродуктів. На жаль, сьогодні Держекоінспекція або не фінансується, або неефективно використовує кошти», - сказав Цільвік.

Він повідомив, що під моніторинг якості пального (бензин марки А-95 і дизельне пальне) потрапили сім мережевих АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL.

Відбір проб нафтопродуктів забезпечувався фахівцями компанії SGS - світового лідера у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації. Експертизу (випробування) відібраних проб нафтопродуктів проводила незалежна міжнародна лабораторія «Інспекторат Україна» - член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

За словами Цільвіка, згідно з результатами дослідження, якість пального в мережах ОККО, SOCAR, WOG, БРСМ і Авантаж 7 відповідає вимогам технічного регламенту. При цьому пальне в мережах SUNOIL і MOTTO за деякими показниками в рази відхиляється від норми. Наприклад, згідно з дослідженням, вміст сірки в дизельному пальному MOTTO перевищено в 30 разів, а у SUNOIL - в 15 разів.

Також Цільвік зазначив, що великі питання виникають до формування ціни на АЗС.

«Чи можна за ціною визначити якість нафтопродуктів? Як ми бачимо, неможливо. Нафтопродукти від одного і того ж виробника можуть продаватися у двох різних мережах за цінами, які істотно відрізняються: як за найдорожчою ціною, так і за найнижчою. Ціна, у більшості випадків, не показник», - підкреслив Цільвік.

Начальник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан висловив надію на те, що результати дослідження будуть доведені до відповідних служб і буде вжито необхідних заходів.

Він додав, що відсьогодні запрацював онлайн-додаток Держпродпотребслужби, який можна встановити на мобільний телефон, за допомогою цієї програми можна у спрощеній формі скласти скаргу.

«Ми відразу отримуємо це звернення у себе на сервері та протягом 24 годин буде здійснено виїзд за цією адресою. Закликаємо користуватися цим онлайн-сервісом з метою поліпшення якості надання послуг», - сказав Рубан.

Як додав виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов, споживачі нафтопродуктів, що зіткнулися з порушенням своїх прав, також можуть звертатися в Союз споживачів, де їм буде надана безплатна допомога.

«Шановні споживачі, потрібно боротися, писати, ми вам постараємося допомогти. Допомога нашої організації безплатна, у нас є хоч якийсь досвід», - сказав Несміянов.

У прес-конференції брали участь: Олег Цільвік, виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації; Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України; Олег Рубан, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві; Олександр Сіренко, головний редактор журналу "НафтоРинок".

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105388-press-konferenciya-v-unian-na-temu-chego-ozhidat-ukrainskim-potrebitelyam-ot-operatorov-rynka-nefteproduktov-v-usloviyah-vvedeniya-regulirovaniya-cen-na-toplivo-korporativnyh-voyn-uchastnikov-rynka.html

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою до закінчення карантину запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. Таким чином, уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпального.

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Автор: УНІАН