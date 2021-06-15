Школа Girl Power навчає дівчаток 14-18 років з дитячих будинків та шкіл-інтернатів Київської області соціальним та психологічним навичкам.

Київ. 15 червня. УНІАН. Школа життєвих навичок Girl Power, де дівчат-підлітків із Києва та області навчають соціальним та психологічним навичкам, планує у цьому році розпочати залучати учасниць і з інших областей України.

Спікери заходу: в.о. голови правління благодійного фонду "Благомай" Кіра Сиротенко, співзасновниця фонду Тетяна Карапетян, координатор освітніх проектів фонду Христина Єрмакова, випускниця програми Girl Power Каріна Сакада.

Під час прес-конференції учасники заходу акцентували, що "Благомай" створив програму (школа життєвих навичок Girl Power), яка вчить дівчаток 14 -18 років з дитячих будинків та шкіл-інтернатів Київської області соціальним та психологічним навичкам. Державних аналогів цієї програми не існує.

За словами в.о. голови правління благодійного фонду "Благомай" Кіри Сиротенко, школа існує десять місяців та за цей час випустила 92 учениці від 14 до 18 років. Дівчата вчилися стежити за своїм репродуктивним здоров’ям, боротися з аб'юзивними стосунками, відстоювати свої юридичні права, обирати професію своєї мрії, самовдосконалюватися тощо.

Відбір дівчат відбувався за мотиваційними листами. "Усі дівчата, які хотіли потрапити до нас на проект, писали мотиваційні листи. У нас взагалі дівчата 14-18 років, але у нас були три винятки, які я зробила для дівчат 13 років, тому що там справді були потужні мотиваційні листи. Вони потрапили до нас на проект і показали одні з найкращих результатів", - пояснила Христина Єрмакова.

Щодо педагогів, додала вона, обирали найкращих в кожній окремій сфері.

"Основна ціль нашого проекту - це створити грамотність серед дівчат-підлітків, дівчат з дитячих будинків, дівчат із інтернатів. І до нас ще долучилася така категорія, як переселенці, цього разу в останній групі. Основні теми, які ми порушували, це була гендерна рівність, подолання домашнього насильства, репродуктивне здоров'я, сексуальна освіта. Це ті теми, які не вивчають у школі. Дівчата можуть знайти її на ресурсах, але інформації дуже багато, а тут вона подається чітко, конкретно і під кожну дівчину, під кожну її ситуацію", - розповіла оординатор освітніх проектів фонду Христина Єрмакова.

За її словами, дівчата, коли приходять до школи Girl Power на заняття, відчувають себе повністю захищеними. "Ми не розповідаємо ніде і ні батькам чи опікунам інформацію, якою вони діляться. Це цілком таємна інформація", - додала координатор освітніх проектів благодійного фонду.

До школи також залучали спікерів на теми мистецтва, лідерства, вибору професії, комунікації тощо.

Співзасновниця благодійного фонду "Благомай" Тетяна Карапетян поінформувала, що у планах засновників на цей рік почати реалізовувати проект не лише з учасницями із Києва та області, а ще з п'яти областей. "Скоріше за все, передусім ми задіємо такі області, як Запорізька, Донецька, Луганська, Дніпропетровська. Це попередньо", - зазначила вона.

Учасники заходу запропонували всім бажаючим надати допомогу, приєднуватись до проектів фонду "Благомай", основним напрямком благодійної діяльності якого є допомога дітям, що знаходяться в дитячих будинках та соціальна адаптація таких дітей до реального життя.

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Автор: УНІАН