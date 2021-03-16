Згідно з онлайн-опитуванням учнів, які ідентифікують себе як ЛГБТІК, лише п’ята частина з них почуваються в школі безпечно.

Київ. 16 березня. УНІАН. Фахівці заявляють про необхідність створення в школах «простору почутості» для ЛГБТ-учнів, що має підвищити впевненість підлітків у собі, їхню самооцінку та успіхи в навчанні.

Про це на прес-конференції в УНІАН щодо результатів Національного дослідження шкільного середовища в Україні заявила кандидат наук з політології, координатор дослідження в Україні Марина Шевцова.

Посилаючись на дані дослідження, що проводилося з травня по вересень 2020 року за американською методологією та охопило 1 тис. 743 особи (підлітки від 13 до 18 років), Шевцова зазначила, що лише п’ята частина - 20% - ЛГБТІК-учнів сказали, що в школі вони почуваються в безпеці.

«Умовою участі в цьому дослідженні було те, щоб діти навчались в українській школі протягом 2019-2020 навчального року, а також що вони ідентифікують себе як лесбійки, геї, бісексуали або негетеросексуальні люди, або люди з трансгендерною ідентичністю. ...Всі українські області були представлені в цьому дослідженні», - зазначила Шевцова.

За її словами, решта опитаних дітей, тобто близько 80%, відчувають себе в школі небезпечно, некомфортно.

«З них 44% - через свою сексуальну орієнтацію, майже 40% - через вагу або розмір тіла. Майже 30% учнів цькують через гендерну ідентичність чи експресію. Через це майже 30% дітей уникають того, щоб заходити у вбиральні в школах, 20% бояться йти навіть до їдальні. Майже половина таких учнів уникають шкільних заходів, спортивних тренувань, бо бояться, що їх там будуть бити чи цькувати», - сказала Шевцова.

За її словами, майже половина таких дітей потерпають від кібербулінгу.

«І 60% з цих дітей сказали, що у них в школі немає жодного дорослого, до якого вони могли б з цим звернутися і поговорити. 20% сказали, що в їх школі є така доросла людина», - повідомила Шевцова, зазначивши, що наявність хоча б одної такої людини в навчальному закладі значно покращує ситуацію з упевненістю дитини, бажанням йти до школи.

Водночас опитування показало, що майже 70% таких учнів часто або дуже часто чують гомофобні висловлювання навколо себе, і 67% таких учнів сказали, що вони чули гомофобні, трансфобні висловлювання, образи від працівників школи.

За словами Шевцової, щоб виправити ситуацію, потрібно інформувати школярів, батьків, освітян, необхідне створення шкільних політик протидії булінгу та їх імплементація. Для освітян є відповідні безкоштовні тренінги щодо того, як працювати з ЛГБТІК-підлітками, їхніми батьками.

Стосовно дітей Шевцова зазначила, що їм треба забезпечити можливість повідомлення про ситуацію булінгу, зокрема це може відбуватися й анонімно. Водночас йдеться про те, що в кожній школі мають бути дорослі люди, які відкрито підтримують ЛГБТ-спільноту і можуть вислухати дитину та дати корисну пораду, надати підтримку.

Голова громадського об'єднання «Студена», журналістка, громадська активістка Анастасія Мельниченко зазначила, що вражена результатами дослідження, і погодилася з тим, що одна з дуже важливих речей, які треба створити в школі – це так званий «простір почутості».

«Це коли кожна дитина знає, що вона має право бути собою. Має право підійти до якоїсь відповідальної людини, яка опікується питаннями булінгу, може сказати, що з нею відбувається, і буде почутою. Що ця людина не відмахнеться і не скаже, що сам провокуєш чи поводишся дивно», - зазначила вона.

Голова правління громадського об'єднання «Батьківська ініціатива «Терго» Олена Глоба зі свого боку додала, що безкоштовні тренінги для вчителів можна замовити на сайті організації. За її словами, «Терго» співпрацює з Міністерством освіти, і через нього проводились перші тренінги. Зараз їх проводять через особисті контакти або через інститути підвищення кваліфікації вчителів.

«Наприкінці тренінгів 75% учасників стверджують, що змінили ставлення до ЛГБТ - підлітків», - зазначила Глоба.

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Автор: УНІАН