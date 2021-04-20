Тиск на СПГ з боку окупантів та РФ почався близько року тому, коли правозахисники почали презентувати аналітичні матеріали та звіти щодо ситуації на окупованих територіях.

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Східній правозахисній групі розповіли про тиск, погрози та напади через свою діяльність.

Про це правозахисники повідомили на прес-конференції в УНІАН.

За словами засновника СПГ Павла Лисянського, два тижні тому Facebook-сторінка Східної правозахисної групи була видалена адміністрацією соцмережі без права на поновлення через понад 100 тис. скарг, поданих на неї. "Це сталося після того, як ми анонсували мирні протести та поодинокі пікети біля дипломатичних місій Російської Федерації з приводу активізації російських військ на кордоні з Україною", - розповів він.

Лисянський повідомив, що тиск на СПГ з боку окупантів та РФ почався близько року тому, коли правозахисники почали презентувати свої аналітичні матеріали та звіти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, зокрема, щодо знищення окупантами місцевих підприємств та шахт, мілітаризації дітей та інших дій РФ. Також СПГ висвітлювала протести шахтарів та співробітників закритих підприємств і допомагала їх організовувати.

Після цього окупаційні влада та ЗМІ у своїх публікаціях називали представників СПГ “агентами з дестабілізації ситуації”, “іноземною розвідкою” та “іноземними спецслужбами”.

Згодом, у жовтні 2020 року, у Лисичанську Луганської області невідомі понівечили автомобіль директорки СПГ Віри Ястребової: розбили лобове скло, порізали гуму на всіх чотирьох колесах, перерізали дроти всередині салону, викрали номери та збили бокові дзеркала.

Наприкінці грудня окупанти поширили у соцмережах відео, у якому Лисянському та Ястребовій погрожували.

"Ми воюємо на цьому фронті - захищаємо права людей, виступаємо за Україну та демократію, ми хочемо, щоб у нашій країні був мир. Але ми воюємо одні. Нас фактично ніхто не підтримує, крім окремих людей та екс-посадовців", - зазначив Лисянський.

Він наголосив, що якщо погрози, напади чи тиск на представників СПГ продовжаться, то правозахисники оприлюднять прізвища сімох співробітників ФСБ РФ, які під керівництвом генерал-полковника ФСБ Сергія Бесєди здійснювали злочини на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області. "Це буде відповідь окупантам", - наголосив засновник СПГ.

Своєю чергою Ястребова наголосила, що інформаційна діяльність організації не припинилася: правозахисники створили нову Facebook-сторінку під назвою "Східна правозахисна група" та планують й надалі інформувати про події, які відбуваються в ОРДЛО.

Звіт Східної правозахисної групи: https://drive.google.com/drive/folders/15_N_SkJm7oPVGAveFRdSb9Ji58l41qGG

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Автор: УНІАН