Жорін повідомив, що на суботу, 14 серпня, Нацкорпус готує акцію протесту біля Офісу президента через переслідування своїх активістів.

Київ. 10 серпня. УНІАН. Представників Національного корпусу переслідують за вказівкою "зверху". На Банковій намагаються зачистити проукраїнські патріотичні рухи для того, щоб безперешкодно розпочати процес капітуляції восени цього року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники Національного корпусу, коментуючи кримінальне провадження та арешти представників Нацкорпусу у Харкові.

Як заявив керівник центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін, СБУ здійснює переслідування членів Нацкорпусу за вказівкою з Банковою, щоби дискредитувати патріотичні сили в Україні, залякати їх, щоби пізніше безперешкодно розпочати капітуляцію України.

"Це замовна політична справа. Замовником цієї справи ми вважаємо Офіс президента. Виконавцем ми вважаємо Службу безпеки України. Адже СБУ на сьогодні - це ручний орган Офісу президента та самого президента. А брудна інформаційна кампанія, яка супроводжує цей процес, свідчить про те, що це комплекс заходів, і це лише початок. З Національного корпусу та Азовського руху лише почали. Такі само плани у них є на всіх інших представників проукраїнської спільноти", - зазначив він.

Жорін повідомив, що на суботу, 14 серпня, Нацкорпус готує акцію протесту біля Офісу президента через переслідування своїх активістів.

У свою чергу член Вищої ради Нацкорпусу Владислав Соболевський наголосив, що медійно СБУ таким чином подала інформацію, щоби у суспільства склалось враження, що затримали якихось бандитів з 90-х років: у ЗМІ було розіслано фото затриманих членів Нацкорпусу з чорними квадратиками, які закривають очі, як це практикувалося багато років тому, при тому, що на сьогодні офіційно СБУ, коли не хоче показати обличчя підозрюваних, застосовує сучасні цифрові методи ретушування обличчя. До того ж кадри затримання супроводжуються "страшною" музикою, щоб скласти певне враження у глядача. Також він зазначив, що гроші знайдені при обшуку у нацкорпусівців, не мають жодного відношення до кримінального провадження і були зібрані на лікування одного з побратимів; зброя, яка фігурує на оперативних фото, є зареєстрованою.

Адвокат затриманих членів Нацкорпусу Євген Самойлов також зазначив, що вилучена зброя була зареєстрованою. Окрім того, він зазначив, що захисникам підозрюваних до сьогодні не відкрили всі матеріали справи, але головне, вважає він, це те, що шляхом маніпуляцій Кримінальним процесуальним кодексом було штучно створено підслідність цієї справі Службі безпеки.

Також адвокат наголосив, що усіх сімох нацкорпусівців не було затримано під час скоєння злочину, попри те, що СБУ стверджує, що давно вела спостереження за підозрюваними. "Тому логічно було би, щоби їх взяли під час скоєння злочину, до прикладу вимагання грошей у підприємців. Однак цього зроблено не було, усіх їх затримали у їхніх домівках рано вранці". Також він додав, що адвокатам так і не показали експертизи, що голоси, які погрожують підприємцям, належать їхнім підзахисним. У заявах потерпілих також немає інформації, що їм завдано моральних або матеріальних збитків. До того ж потерпілі написали заяви про злочин проти них через довгий час після початку досудового слідства.

Адвокат стверджує, що всі семеро підозрюваних не мають жодного відношення до інкримінованих їм злочинів. Також він додав, що завтра захисники подадуть апеляційні скарги на рішення Шевченківського райсуду Києва про тримання їх під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Києві прихильники політичної партії "Національний корпус" зібралися на мітинг біля Шевченківського районного суду. Лідер Нацкорпусу і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що політична сила має намір добиватися правосуддя у справі семи затриманих у Харкові побратимів.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/107113-press-konferenciya-v-unian-repressii-protiv-azovskogo-dvizheniya-eto-nachalo-zachistki-ulicy.html

Автор: Дмитро Хилюк