м'ясна молочна галузі

Учасники ринку заявляють, що м'ясні та молочні підприємства України змушені зупиняти виробництво або знаходити податкові схеми, щоб вижити.

Київ. 14 червня. УНІАН. Представники м'ясної і молочної галузей України закликають народних депутатів терміново повернути стару систему оподаткування в агросекторі зі справедливою сплатою ПДВ - з 1 березня ставку цього податку було знижено до 14% з 20% для виробників низки аграрної сировини, але не для переробників, які зазнають вимушених збитків.

Про це було заявлено на прес-конференції в УНІАН, на якій були присутні голова Ради асоціації "М'ясної галузі" Олександр Скорик і виконавчий директор асоціації Микола Бабенко, голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, голова Ради Ічнянського молочно-консервного комбінату Сергій Запорощук, а також завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» Леонід Тулуш.

«У Верховній Раді вже є нова законодавча ініціатива щодо коригування несправедливості в законі №1115-IX. Знижена ставка ПДВ вже призвела до того, що населення України переплачує до 10 зайвих гривень за кілограм м'яса», - повідомив Бабенко.

В цьому законі виробникам м'яса і молока запропонували сплачувати 14% ПДВ на живих свиней, велику рогату худобу і молоко-сировину. Але, як зазначив Олександр Скорик, на практиці вийшло, що виробники продуктів почали доплачувати своїми грошима 7,2%, з яких 6% - різниця між ставками на сировину і кінцевий продукт, плюс 1,2% ПДВ на 6% націнки.

«Галузь опинилася практично на межі банкрутства, деякі підприємства змушені зупиняти виробництво або знаходити якісь схеми - не щоб заробити, а просто щоб вижити. Повернення 20% -ної ставки ПДВ на весь ланцюжок виробництва влаштує всіх. Це також дасть можливість знизити ціни для кінцевого споживача», - сказав Скорик.

За словами експерта, в Україні активізувалися нелегальні м'ясні цехи, а на ринку з'явилося більше фальсифікату, з яким чесним виробникам складно конкурувати через дешевизну.

Як наголосив Вадим Чагаровський, зниження ставки ПДВ парадоксальним чином призвело до підвищення цін на кінцеву продукцію.

«На третині молочних підприємств відбулося не зниження ціни, а підвищення - оскільки в Україні існує дефіцит молока-сировини, ніхто з виробників не захотів знижувати його вартість на запропоновані 6%. За нашими оцінками, втрати молокопереробної галузі за рік становитимуть 1 млрд грн. Тому дуже правильно, що з'явився законопроект про повернення колишньої ставки», - зазначив експерт.

За словами Леоніда Тулуш, зниження ПДВ тільки на одному етапі, а не по всьому ланцюжку виробництва м'яса і молока - українське "ноу-хау", яке економічно не обґрунтоване і в жодній іншій країні не застосовується.

«Повернення колишньої ставки ПДВ зміцнить конкурентоспроможність підприємств, які працюють законно і сплачують цей податок, перед тими, які не платять. Ми закликаємо депутатів проголосувати за ці зміни за основу і в цілому до кінця поточної сесії Верховної Ради, щоб не переносити прийняття закону на осінь», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% на операції з постачання на митній території України та ввезення в країну окремих видів сільськогосподарської продукції.

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Автор: УНІАН