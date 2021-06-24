За словами учасників круглого столу, жодна велика європейська компанія не прийде в Україну через великі податки, а чим більше буде гравців, тим краще працюватиме ринок.

Київ. 24 червня. УНІАН. Представники грального бізнесу вважають несправедливими високі ставки оподаткування, через що немає можливості залучити інвестиції в цю сферу і зробити ринок в Україні перспективним, контрольованим, конкурентним і прозорим.

Про це заявив під час круглого столу в УНІАН голова правління GC-UA та директор CIS SIGMAGroup Денис Дзюбенко.

«Міжнародна практика свідчить про те, що досить складно забороняти і повністю контролювати нелегальний сегмент азартних ігор, особливо в онлайн. Високі ставки оподаткування, в тому числі податок на виграш, будуть зеленим коридором для оперування офшорних компаній в онлайн і відкриття нелегальних ігрових залів, які не контролює держава. Це великі соціальні ризики. Тому потрібно створювати прозорі правила, щоб ринок був контрольованим і білим», - зазначив Дзюбенко.

За його словами, податку на виграш практично ніде у світі немає, оскільки це призводить до гри на нелегальних майданчиках, де такого податку немає і, відповідно, клієнтові вигідніше завжди грати на таких платформах.

«Держава отримає тільки плюси від рішення знизити ставки оподаткування. Це регульований ринок, величезний потік туристів, які приїжджатимуть у разі відсутності додаткових податків, які є зараз у Грузії, Білорусі та інших сусідніх країнах», - наголосив Дзюбенко.

Представник «First Casino Україна» Наталія Єстаф’єва сказала, що основна проблематика, яка зараз існує у грального бізнесу - це основні податки, а саме: податок на додану вартість (ПДВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір та податок на прибуток підприємств.

За її словами, держава має надати гральному бізнесу нарівні з іншими формами і видами підприємницької діяльності право на податковий кредит.

Вона наголосила, що ПДФО і військовий збір гравці мають платити з різниці між виграшем і витраченою сумою на гру, а зараз витрачена сума на гру не враховується при оподаткуванні.

«Зараз витрачена гравцем сума при оподаткуванні не враховується. Наприклад, якщо гравець витратив за гру 1000 грн, а виграв 300 грн, зараз йому з цієї суми необхідно заплатити податок 19,5%, при цьому він залишився в збитку на 700 грн. Так бути не повинно. Оподаткування необхідно проводити за допомогою різниці між виграною і витраченою сумою на гру», - сказала Єстаф’єва.

За її словами, також необхідно врегулювати оподаткування податку на прибуток для казино, оскільки зараз ставка 10% поширюється тільки на ігрові автомати, а на інші види гри ставка становить 18%.

«Пропоную знизити ставку податку на прибуток для всіх видів гри хоча б до 10%, а також є необхідність у тому, щоб звільнити казино від такого податку хоча б на 3 роки», - зазначила Єстаф’єва.

Представник компанії «Хвиля 4444» Сергій Іваненко зазначив, що компанії, які займаються азартними іграми, інвестують у створення тільки одного ігрового місця десятки тисяч доларів, створюють багато робочих місць і платять високі зарплати.

«На сьогодні інвестиція в одне ігрове місце становить приблизно 33 тисячі доларів. Це дуже великі гроші, це робочі місця. Це заробітні плати, які вищі за ринкові. Навіть прибиральниці заробляють в три рази більше, ніж в інших місцях», - сказав Іваненко.

За його словами, мінімальний поріг для оподаткування доходів від виграшу потрібно встановити на рівні мінімум 15 мінімальних заробітних плат для того, щоб адміністрування податку на виграш і військовий збір були легші і для держави, і для учасників ринку.

«Також нормальною практикою вважається, щоб іноземці не платили додаткових податків, оскільки адміністрування податку з іноземця - це жах. Необхідно опрацьовувати документи іноземного громадянина, щоб оплатити за нього податки», - додав Іваненко.

Виконавчий директор «8LAB» Нік Руденко наголосив, що жодна велика європейська компанія не прийде в Україну через великі податки, а чим більше буде гравців на ринку, тим буде кращий ринок.

«Є багато країн у Європі, які починають оподаткування з 5%. Також важливо, куди витрачатимуться ті кошти, які будуть оплачені операторами у вигляді податків», - зазначив Руденко.

У круглому столі брали участь провідні експерти у сфері азартних ігор: Денис Дзюбенко, Голова правління GC-UA, директор “CIS SiGMAGrouр”, член Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України; Артем Кузьменко, Заступник Голови правління GC-UA, партнер ETERNA LAW, Голова Комітету грального бізнесу Асоціації адвокатів України, член робочої групи Закону про легалізацію грального бізнесу в Україні; Лаша Шіхашвілі - Регіональний менеджер ТОВ "Фан Гейм" відомого бренду “Energycasino” - онлайн-казино, що співпрацює з найбільшими провайдерами ігор; Нік Руденко, СЕО “8LAB”; Сергій Іваненко, “Волна 4444”; Наталія Єстаф'єва, представник “First Casino Україна”.

Організатором заходу виступила Асоціація “GC-UA” - об’єднання провідних експертів у сфері геймінгу та гемблінгу в Україні, основною метою якого є високий професійний розвиток та популяризація сфери азартних ігор, із врахуванням інтересів провідних представників грального бізнесу України. Асоціація “GC-UA” ставить перед собою ряд наступних завдань: Розвиток індустрії азартного бізнесу, кіберспорту, спортивного покеру; Сприяння у залученні громадськості до процесу обговорення та прийняття рішень уповноваженими органами державної влади у сфері азартних ігор та розваг; Сприяння вдосконаленню законодавчої бази що регулює індустрію азартних ігор та сферу розваг в Україні; Дослідження та аналіз кращих світових практик у сфері регулювання азартних ігор; Підтримка законодавчих ініціатив, що стосуються сфери азартних ігор та розваг; Забезпечення організації та обговорення на рівні експертів та учасників ринку азартних ігор законодавчих ініціатив, що стосуються індустрії грального бізнесу, сфери азартних ігор та розваг.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/106156-vseukrainskiy-kruglyy-stol-v-unian-nalogooblozhenie-azartnyh-igr-v-ukraine.html

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Автор: УНІАН