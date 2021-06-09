реклама тютюнових виробів

Експерт наголошує, що обмеження реклами на тютюнові вироби не повинні поширюватися на альтернативні більш "легкі безпечніші" вироби, спрямовані на те, аби змусити курців відмовитися від паління.

Київ. 9 червня. УНІАН. Експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник ASH UK (1997 - 2003) - провідної організації із боротьби з палінням, директор Counterfactual Consulting, Клайв Бейтс вважає, що повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні призведе до більшої шкоди для здоров’я населення, адже це може мати протилежний ефект і більше людей можуть почати курити.

Про це Клайв Бейтс сказав під час відеовключення на круглому столі з теми «Нерозважливі заборони: народні депутати хочуть позбавити засоби масової інформації заробітку. Кому це допоможе і зашкодить?», який відбувся у прес-центрі УНІАН.

Він сказав, що ознайомився з головними положеннями законодавчих ініціатив в Україні, які передбачають заборону реклами тютюнових виробів.

“Я вважаю, що правильний підхід, особливо якщо ви зацікавлені у рекламі, полягає у підтримці більш пропорційного регулювання стосовно ризиків. Тому добре, можна мати повну заборону на рекламу сигарет і горючих тютюнових виробів, але ви повинні мати більш слабкі обмеження на електронні сигарети і легкі тютюнові вироби, оскільки вони є ефективною рекламою проти куріння. Вони є рекламою, спрямованою на споживачів, аби змусити їх перейти на вироби зі значно меншим ризиком для їхнього здоров’я”, - зазначив Бейтс.

У цьому зв’язку він вважає, що у пропонованих в Україні законодавчих ініціативах спостерігається проблема, бо усі ці різні тютюнові вироби розглядаються однаково, хоча вони є різними продуктами.

За словами експерта, компетентні органи у галузі охорони здоров’я у Британії скажуть, що 95% з усіх виробів для куріння є менш ризикованими для здоров’я.

Бейтс переконаний, що якщо заборонити рекламу усіх виробів для куріння, то одночасно будуть заборонені і більш безпечні альтернативні вироби, в тому числі ароматизовані вироби.

Він навів приклад, що в американському місті Сан-Франциско після заборони на ароматизатори в електронних сигаретах зросли випадки куріння серед людей молодого віку, що є протилежним ефектом з точки зору захисту охорони здоров’я населення.

Бейтс зауважує, що якщо не розуміти цієї взаємодії, то законодавчі ініціативи, які ґрунтуються на цьому нерозумінні, приведуть до великої шкоди.

“Я боюсь, що це саме те, що зараз знаходиться на розгляді у парламенті (України). Закони принесуть більше шкоди, аніж добра”, - сказав експерт.

Він пояснив, що небезпека полягає у тому, що запропоноване нині в Україні законодавство блокуватиме або уповільнюватиме можливості для курців, аби вони припинили палити.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада планує обмежити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в них.

27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону «Про внесення змін до статті 22 закону «Про рекламу» щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№4212). Його підтримали 284 народних депутата.

Законопроектом пропонується поширити заборони на рекламу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, на електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети та зазначені рідини.

За рішенням профільного комітету, цей законопроект має обмежити і рекламу тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Так, передбачено, що реклама не повинна містити зображення процесу споживання електронних сигарет. Також вона не може формувати думку, що вживання електронних сигарет є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя, а також сприятиме розв'язанню особистих проблем, мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами.

Крім того, передбачається заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Також забороняється спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються вищеназвані товари.

Законопроектом передбачається заборонити продаж електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов'язані з вживанням електронних сигарет, а також надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.

В документі також пропонується супроводжувати рекламу вищеназваних товарів текстами попередження наступного змісту: «Вживання електронних сигарет шкодить здоров’ю».

Фото з круглого столу: https://photo.unian.ua/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

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Автор: УНІАН