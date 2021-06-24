Якщо законопроект про олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, то його можуть підтримати майже 40% українців.

Київ. 24 червня. УНІАН. 40,9% громадян не знають, що в Україні готується закон щодо деолігархізації.

Про це повідомив представник соціологічної компанії "Актив-груп" Андрій Єременко на прес-конференції в УНІАН, презентуючи другу частина дослідження «Деолігархізація в Україні» та результати всеукраїнського соціологічного опитування на тему: «Кого українці вважають олігархами, як ставляться до ініціатив президента?» аналітичної групи «ТИГР» .

Він зазначив, що лише 20,7% опитаних сказали, що знають про це, а 38,4% - щось чули.

Коментуючи ці дані, представник комунікаційної агенції АСE Solutions Олександр Каменець зазначив, що вони його «просто вразили». За його словами, в той час коли ця тема ледь не №1 у політиці та владі, то понад 40% громадян навіть не знають про неї.

Також Єременко повідомив, що якщо президент Володимир Зеленський винесе законопроект про олігархів на всеукраїнський референдум, то його готові підтримати «однозначно, так» 16% опитаних; скоріше так – 23%; не готові підтримати 6,7%; скоріше ні - 8,5%. В той же час 7% громадян не вирішили, як голосуватимуть, а 38,2% обрали відповідь «важко відповісти».

Як зазначив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента» Володимир Фесенко, результати опитування свідчать, що президентська команда має шанс отримати підтримку законопроекту про деолігархізацію на референдумі.

«З іншого боку те, що 40% виборців не чули про цей законопроект і відповідно не можуть визначити своє ставлення до політики деолігархізації, до пропозицій президента, - це питання, і є над чим працювати», - додав він.

При цьому Фесенко зауважив, що такі дані свідчать і «про ризики» проведення такого референдуму - щодо його результативності для президента.

«Опитування показує, що з референдумом тут не все так просто - автоматичного результату не буде, і до цієї теми треба підходити дуже відповідально», - наголосив Фесенко.

Він вважає, що тема протидії олігархам не дуже хвилює суспільство, тобто вона більше цікава політикуму, ЗМІ, експертам.

Дослідження проведено тристоронньою дослідницькою групою «ТИГР» за участю Центру прикладних політичних досліджень “Пента” , комунікаційної агенції АСE Solutions та соціологічної компанії "Актив-груп".

Дослідження грунтується на проведеному 17-18 червня 2021 року зборі первинної інформації - індивідуальне інтерв’ю, вибірка двоступенева репрезентативна за статтю та віком. Загалом було опитано 1,2 тис. респондентів - чоловіки і жінки старше 18 років, які проживають на території України (за винятком окупованих територій та АР Крим).

Джерело: https://tigr.org.ua/narodnyj-rejtyng-oligarhiv.html/8

Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№ 5599).

Документ визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Передбачено створення реєстру олігархів.

Згідно з документом, визначатиме, хто в Україні є олігархом, Рада національної безпеки і оборони.

Пізніше Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний закон.

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Автор: УНІАН