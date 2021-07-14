За словами правозахисників, на Чернігівщині поліція покриває рейдерські дії проти агропідприємства, замість того, щоб відкрити кримінальну справу.

Київ. 14 липня. УНІАН. Правозахисники, співвласники та співробітники аграрного підприємства ТОВ "Покошицьке" звертаються до президента Володимира Зеленського та майбутнього очільника Міністерства внутрішніх справ із закликом зупинити аграрне рейдерство та бездіяльність правоохоронних органів в регіонах.

Про це на прес-конференції УНІАН повідомив голова правління громадської організації "Чернігівський центр прав людини” Олександр Підгорний, яка проводить розслідування по рейдерському захопленню підприємства "Покошицьке" в Чернігівській області.

"Підприємство спокійно працює вже понад 20 років, але чомусь в цьому році представникам громади Скорупського району захотілося зайняти територію, яку обробляло підприємство, забрати у власність понад 800 корів, а також 63 працівників", – сказав він.

За словами Підгорного, місцева громада створила фермерське господарство (ФГ) із співзвучною назвою – "Покошинське НП", аби незаконно та з підробленими документами привласнити землю, майно та навіть співробітників підприємства. Поліція на звернення не реагує, жодної кримінальної справи проти рейдерів не порушено.

За словами директора ТОВ "Покошицьке" Сергія Котлярова, наразі робота підприємства заблокована.

"Протягом останніх трьох тижнів проводяться рейдерські дії, повністю заблокована робота підприємства, до офісу, ферми та парку техніки не мають доступу ні керівництво, ні працівники. Дані дії проходять за сприяння правоохоронних органів, безпосередньо начальника головного управління поліції в Чернігівській області Нідзельского і начальника райвідділу поліції Новгород-Сіверського района Водолазкіна", – розповів він.

На думку юриста Сергія Нестеренко, ситуація кричуща і відображає не лише реалії Чернігівської області, але й решти регіонів України.

"Це схеми і зловживання службовим становищем працівників правоохоронних органів, які дають змогу спокійно здійснювати рейдерські захоплення. Зазначимо, що по жодному факту – незаконне заволодіння майном, крадіжка зерна, незаконне проникнення на підприємство – не відкрито кримінальне провадження. Хоча в нас на руках є відеодокази та документи", – зазначив юрист.

Правозахисники та аграрії звертають увагу влади на бездіяльність правоохоронних органів у регіонах і закликають зупинити рейдерство, яке заважає селянам працювати і отримувати кошти на життя.

"Ми звертаємось до президента України, генерального прокурора та майбутнього очільника МВС, якого оберуть вже завтра – будь ласка, поверніть очі до населення та побачте, що відбувається на Чернігівщині. Якщо не може справлятися правоохоронна система – змінюйте її", – підкреслив голова "Чернігівського центру прав людини" Підгорний.

У прес-конференції брали участь: Олександр Підгорний, голова правління ГО Чернігівський Центр Прав Людини; Олександр Колешня, директор ТОВ "Мрія", співвласник ТОВ "Покошицьке"; Сергій Котляров, директор ТОВ "Покошицьке"; Наталія Дрозд, представник ГО "Центр Доброчин"; Сергій Нестеренко, правозахисник, адвокат, Чернігівський Центр Прав Людини.

Організатори: ГО Чернігівський Центр Прав Людини.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/106579-press-konferenciya-v-unian-agrarnoe-reyderstvo-na-chernigovshchine-vyzovy-i-protivodeystvie.html

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Автор: Іван Бойко