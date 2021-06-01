Підвищення тарифів на комунальні послуги ставить під загрозу розвиток спортивної інфраструктури України, негативно впливає на профільну підготовку спортсменів до міжнародних змагань, а також обмежує можливість українців займатися спортом.

Київ. 1 червня. УНІАН. Підвищення тарифів на комунальні послуги негативно впливає на розвиток спортивної інфраструктури в Україні і змушує мережу спортивних клубів Sport Life підвищувати ціни на абонементи.

Про це заявив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов сказав на проведеній в прес-центрі УНІАН прес-конференції: «Чи витримає спортивна інфраструктура України підвищення тарифів на комунальні послуги?»

«На жаль, треба констатувати той факт, що за останні п'ять років тарифи змінилися в Україні таким чином, що зробили не просто будівництво, а експлуатацію басейнів і СПА-зон, лазень, абсолютно нерентабельним», - зазначив Єкімов і уточнив, що йдеться про тарифи на воду, електроенергію і газ.

Засновник групи компаній Sport Life підкреслив, що компанія змушена індексувати ціни слідом за зростанням тарифів. «Ми повинні були це зробити до карантину. Карантин відтермінував цю справу на рік. Ми прекрасно розуміємо, що люди не вийшли з карантину багатшими, ніж вони туди зайшли. Але ми не маємо можливості субсидувати басейни за рахунок фітнес-бізнесу більше, тому на сьогодні ми змінюємо нашу сітку абонементів», - пояснив Єкімов.

У зв'язку з цим він зазначив, що абонементи тепер будуть двох видів. Перший вид - абонемент «Спорт» на фітнес (користування тренажерним залом, душовими, кардіодоріжками, силовими тренажерами тощо). «Ціна зростає незначно. Вона зросте менше, ніж у ресторанах, менше, ніж в інших сферах послуг після карантину», - пояснив Єкімов.

У той же час, додав він, ціна на абонемент «Life», на оздоровчу частину, істотно зросте порівняно з ціною, яка була до карантину, запровадженого через COVID-19.

«На жаль, на ті сфери послуг, де енергетика є основною і визначальною витратою, - басейни і СПА-зони, ціна (на абонемент) істотно зросте до кінця цього року, починаючи відсьогодні. Просто тому, що ви бачите ці ціни у ваших платіжках на комуналку в квартирах. І ціна води, і енергетики для вашої ванни в цьому сенсі нічим не відрізняється від ціни в наших басейнах», - сказав засновник групи компаній Sport Life.

Також, за його словами, до сьогоднішнього дня ціна на відвідування ультрасучасного басейну була дешевшою, ніж на відвідування басейнів, побудованих ще за радянських часів.

Єкімов визнає, що тепер менша кількість людей зможуть собі дозволити користуватися послугами Sport Life.

«Оскільки ми не визначаємо ціни на газ, електрику і воду. Ми тут просто максимум, що можемо зробити, це отримати рахунок від «Київенерго» і «Київводоканалу» і переставити його на клієнта у формі абонемента, об'єктивно розуміючи, що українці за ці 5 років не розбагатіли, і розуміючи, що менша кількість людей зможуть це собі дозволити», - пояснив він.

Єкімов повідомив, що компанія Sport Life за період свого існування побудувала 120 спортивних та дитячих басейнів.

При цьому, додав він, компанія поки що припиняє будівництво басейнів через нерентабельність, але продовжить відкривати невеликі фітнес-клуби для «максимального наближення спорту до людей». «Немає сенсу будувати нові об'єкти тоді, коли ти підвищуєш ціни в старих з розумінням того, що менша кількість людей зможуть собі це дозволити», - зазначив він.

Оцінюючи такий стан справ, Єкімов висловив жаль, що спорт стає менш народним і більш елітним.

«Розуміючи, що такі переходи болючі й для компаній, і в основному для клієнтів, ми робимо дві речі, щоб зробити перехідний період максимально комфортним, наскільки це можливо. Перше, тим нашим гостям і клієнтам, які були з нами на період карантину та за останні 3-5 років, - ми до кінця літа даємо можливість продовжувати відвідання на тих умовах, які були раніше», - повідомив він.

Єкімов додав, що постійні клієнти тепер мають час, щоб адаптуватися поступово до нових цін.

Також, за його словами, дорожчі абонементи надаватися в розстрочку і на щомісячній основі.

«Це досить болючий період. Ми його робимо максимально поетапним, щоб дати можливість сьогоднішнім нашим клієнтам адаптуватися до цієї справи, але, на жаль, ось така ситуація», - пояснив він.

За оцінкою компанії, на сьогодні ціни в державних басейнах вищі, ніж у мережі Sport Life.

Єкімов зазначив, що після тривалих розмов з різними органами влади стало зрозуміло, що зниження тарифів для спорту не відбудеться.

Він ще раз підкреслив, що підвищення цін на абонементи в мережі Sport Life залежить не від компанії, а від зростання цін на тарифи, які встановлює влада.

«Першоджерело тієї ціни, яку ви побачите за абонемент, він не знаходиться в Sport Life, і це не від того, що ми хочемо втричі більше заробляти, а це від того, що, коли ти наповнюєш ванну першого числа, 31 числа тобі прийде рахунок від «Київенерго», - сказав Єкімов.

«Ви бачите ціну на абонемент у басейн і не бачите рахунок від «Київенерго» або «Київводоканалу», але це та ж пряма залежність, як і у ванній у вашій квартирі. І коли ви відкриваєте платіжку, і вона вас шокує, то для бізнесу це так само», - пояснив він.

За оцінкою компанії, тепер спортом у мережі Sport Life займатииеться майже на 100 тисяч осіб менше.

Разом з тим, він запевняє, що діючі клуби не закриватимуться.

У свою чергу, віце-президент Федерації легкої атлетики України, президент Федерації легкої атлетики Києва Віктор Гринюк розповів про проблеми, які чекають на український спорт у разі, якщо компанія Sport Life не зможе розвивати свої заклади і надавати свої басейни для тренувань професійних спортсменів на соціальній основі , як це відбувалося в попередні роки.

За його словами, в мережі Sport Life - якісніші і сучасніші умови для тренувань професійних спортсменів, і раніше багато дитячих та юнацьких спортивних шкіл перенесли свої заняття сюди з державних об'єктів.

Гринюк вважає неправильною ситуацію, коли в країні підвищуються тарифи для спортивної інфраструктури.

«У Sport Life проводиться близько 100 змагань різними федераціями, на високому рівні проводяться чемпіонати Європи та світу зі стрибків у воду. Я не думаю, що вони й надалі проводитимуться там, тому що при такій ціні це дуже складно», - сказав Гринюк.

«Мене це особисто дуже засмучує, що зростуть ціни на абонементи, тому що ми дуже зменшимо базу тих людей, які мають займатися спортом», - додав Гринюк.

Віце-президент Федерації легкої атлетики України, президент Федерації легкої атлетики Києва зазначив, що зараз в Україні погіршується здоров'я дітей, які дедалі менше займаються спортом.

«Тим не менше, я вважаю, якби країна повернулася якось назустріч спорту, зменшивши комунальні тарифи, - держава велика, вона б від цього не втратила. Менше б украли недбайливі чиновники і різні псевдо-бізнесмени, які труться біля бюджетних грошей», - вважає Гринюк.

У зв'язку з цим, підкреслив він, зниження комунальних тарифів для об'єктів спортивної інфраструктури було б «моральним і розумним рішенням».

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/105592-press-konferenciya-v-unian-na-temu-vyderzhit-li-sportivnaya-infrastruktura-ukrainy-povyshenie-tarifov-na-kommunalnye-uslugi.html

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН