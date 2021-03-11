Депутати пропонують заборонити використання трансжирів у молочній продукції, дитячому харчуванні та шоколаді - законопроект

Для недобросовісних виробників пропонується ввести штрафи в розмірі 150-240 тис. грн.

Київ. 11 березня. УНІАН. Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект, яким пропонується заборонити використання пальмової олії в молочній, кондитерській продукції та дитячому харчуванні, а також ввести штрафи для бізнесу за порушення.

Про це під час прес-конференції УНІАН повідомив ініціатор законопроекту, депутат і член Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Згідно з дослідженнями ВООЗ, гідрогенізована пальмова олія, або трансжири, збільшують ризик онкозахворювань. Зазначу, що вони шкідливі не тільки для здоров'я, але також і для української економіки. За 2020 рік до України було імпортовано 240 тис. тонн пальмової олії на 6 млрд грн, які ми інвестуємо у фермерів Малайзії та Індонезії, замість того, щоб фінансувати місцеве виробництво натуральних молочних жирів", - сказав він.

Зокрема, законопроект категорично забороняє використання пальмової олії та інших рослинних трансжирів у традиційних молочних продуктах і в дитячому харчуванні, реалізацію продуктів для дитячого харчування з трансжирами й інгредієнтами, вирощеними з використанням пестицидів.

Також забороняється використання трансжирів у кондитерських виробах: шоколаді, морозиві тощо. При цьому дозволяється використовувати натуральну пальмову олію, але не більше ніж 2 грами на 100 грамів продукту, що практикується в країнах Євросоюзу.

"Також вводяться штрафи для недобросовісних виробників у розмірі 150-240 тис. грн, але ми будемо домагатися, щоб покарання становило мільйони гривень", - додав Соломчук.

"Щороку 500 тис. людей у світі вмирають від ішемічної хвороби та інших хвороб серця, на розвиток яких впливає споживання трансжирів. Україні слід відмовитися від використання пальмової олії в харчовій продукції, щоб зберегти здоров'я громадян. Це приховано впливає на економічний розвиток України, коли ті або інші продукти замінюються дешевшими аналогами з-за кордону, а власний потенціал недовикористовується", - підкреслив народний депутат Юрій Камельчук.

Співавторами документа виступили 55 нардепів з фракції "Слуга народу". За словами Соломчука, вже наступного тижня законопроект №5148 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, споживаних дітьми" розглядатиметься профільними комітетами, після чого потрапить до сесійної зали.

Фото-новини з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/103858-press-konferenciya-v-unian-na-temu-palmovoe-maslo-v-ukraine-zapretit-nelzya-ispolzovat.html

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Автор: УНІАН