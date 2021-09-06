Відкрите звернення до Президента України

До Офісу президента передано понад 50 тис. підписів жителів Дніпра, які підтримують вимоги активістів.

Київ. 6 вересня. УНІАН. Низка громадських організацій Дніпра звинувачує мера міста Бориса Філатова у корупційних діях та інших порушеннях і закликає президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора Ірину Венедіктову втрутитись у ситуацію.

Звернення до президента було оприлюднене на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова ГО "Рух за суспільну справедливість" Геннадій Бутенко зазначив, що за два тижні у 15 наметах організаторів у Дніпрі під цим зверненням було зібрано 50 тисяч підписів жителів міста.

"Навіть для нас це був шокуючий результат, оскільки ми не розраховували , що така кількість людей обурена діями мера міста", - зауважив Бутенко.

Він також озвучив текст звернення до президента.

"Ми, мешканці Дніпра, звертаємося до Вас за захистом своїх конституційних прав та свобод із закликом захистити місто і його жителів від корупції, рейдерства і свавілля міської влади на чолі з міським головою Борисом Філатовим. На місцевому рівні усі можливості добитися правди і справедливості вичерпано. Мер встановив у місті феодальні порядки і дозволяє собі відверто порушувати закон. За роки правління Філатова майже повністю зруйнована міська інфраструктура", - заявили автори звернення.

Також у документі наголошується, що численні факти корупції, розкрадання бюджетних коштів міста жодним чином не розслідуються місцевою поліцією, також на ситуацію не реагує прокуратура.

"Кримінальні справи відкриваються і згодом їх закривають, і чиновники не несуть жодної відповідальності. Розкрадають бюджет міста на всьому, починаючи від масштабних проектів на кшталт будівництва мостів через Дніпро і закінчуючи озелененням міста, в ході якого місцева влада придбала дерева по 146 тисяч гривень за один саджанець", - заявили підписанти звернення.

"За розкрадання мільярдів гривень бюджетних коштів на посадовців міськради було відкрито 300 кримінальних проваджень за часів мерства Філатова. Обласна прокуратура, СБУ, Нацполіція, ДБР неодноразово розповідали про подробиці цих проваджень, однак жителі Дніпра так і не побачили вироків по цих справах", - зокрема йдеться у зверненні.

Також ініціатори звернення заявили про готовість надати підтвердження фактів корупції з боку міської влади Дніпра.

Бездіяльність місцевих правоохоронців представники громадських організацій пояснюють тим, що керівники правоохоронних органів у Дніпрі залякані міською владою і бояться втратити свої посади, "оскільки авторитет центральної влади у Дніпрі зведено нанівець, а Філатов поводить себе, як місцевий князьок, абсолютно впевнений у безкарності".

Особливу увагу учасники прес-конференції звернули на комунальне підприємство "Муніципальна варта".

"Для зведення рахунків з неугодними мер Дніпра створив приватну армію під назвою КП "Муніципальна варта". У місті її називають "тітушками Філатова", місцевим "беркутом". Це злочинне угруповання знамените побиттям громадян, активістів, підприємців, депутатів і навіть журналістів", - сказано у зверненні.

Представники громадських організацій просять президента втрутитися у ситуацію у Дніпрі.

"У Вас є всі повноваження, щоб покласти край знущанню з дніпрян", - зазначається у зверненні.

Також учасники прес-конференції розповіли, що сьогодні віднесли оригінали підписів разом із зверненням до Офісу президента, а їхні копії – до Офісу генерального прокурора.

Автор: Дмитро Хилюк