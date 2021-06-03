Асоціація деревообробників і лісозаготівельників Львівщини

За результатами форуму було ухвалено резолюцію, яка стала основою звернення до прем’єр-міністра України.

Київ. 3 червня. УНИАН. На Другому Всеукраїнському лісопромисловому форумі, який був ініційований ГО «Асоціація деревообробників і лісозаготівельників Львівщини» та відбувся 20 травня в рамках 23-й міжнародної виставки «Деревообробка», представники галузі майже з усіх областей України ознайомилися з новою лісової сертифікацією, обговорили проблемні питання та перспективи лісового сектора країни, а за результатами - прийняли резолюцію, яку направили на розгляд Кабінету міністрів України.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів Микола Когут, голова Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Львівщини.

«Зокрема, серед основних питань, які представники галузі обговорили на форумі – необхідність ухвалення нових прозорих правил торгівлі деревиною, які забезпечать конкурентність на світовому ринку і сталий розвиток деревообробних підприємств, збереження робочих місць та невиснажливе ведення лісового господарства», – сказав він.

На форумі обговорили питання реформування лісової галузі, законопроекти «Про ринок деревини», сучасний стан торгівлі необробленою деревиною та продаж через електронні торгові майданчики, а також заявили про розвиток найбільшої в світі лісової сертифікації PEFC в Україні.

Голова ГО «Асоціація деревообробників і лесозаготівельників Львівщини» Микола Когут зазначив, що на форумі також виступав голова Держлісагентства України Юрій Болоховець, який детально розповів про плани реформування. Зокрема, зараз удосконалюються електронні сервіси, планується здійснити укрупнення державних лісогосподарських підприємств, що збільшить їхню ефективність та зменшить собівартість заготівлі деревини.

Микола Когут додав, що для Карпатського регіону вирощування, заготівля і переробка деревини є традиційними і надзвичайно важливими галузями. Лише у деревообробній промисловості працює більше 70 тисяч людей, а 99% підприємств є малими. Саме вони найбільше страждають через фактичну відсутність державної стратегії розвитку лісопромислового комплексу України.

За результатами форуму було ухвалено резолюцію, яка стала основою звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Однією з пропозицій стало створення Ради лісового сектора при Кабінеті міністрів. Резолюція буде передана профільним міністрам та керівникам відомств.

В рамках форуму також відбулася презентація найбільшої в світі лісової сертифікації – Системи сертифікації лісових господарств PEFC, можливість застосування якої пропонує Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації».

«Впровадження міжнародно визнаної сертифікації забезпечить бізнесу можливість вибору та розкриє додаткові можливості збуту, а також позитивно вплине на репутацію України на світовому ринку. Зазначимо, що 75% лісів у світі сертифіковані системою PEFC, вона представлена більш ніж у 70-ти країнах», – розповіла виконавчий директор Асоціації Алла Оборська.

Голова Асоціації «Національна система лісової добровільної сертифікації» Марія Мага зазначила, що лісова сертифікація дає споживачу впевненість, що споживання лісової та деревинної продукції не призведе до знеліснення планети.

«Торгова марка, яка позначає лісову сертифікацію на продукції, інформує нас, що продукт походить з лісів зі сталим лісоуправлінням. Сталий продукт можливо виробляти та споживати без шкоди або знищення ресурсів планети», – розповіла Мага.

За словами глави Асоціації, перевагою сертифікації є те, що виробники деревної продукції та лісокористувачі отримують винагороду (вищу ціну за деревину) за вибір сталого лісоуправління.

Покупці готової продукції також готові платити більше, щоб зробити свій вклад у сталу економіку.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105652-press-konferenciya-v-unian-vtoroy-vseukrainskiy-lesopromyshlennyy-forum-vyzovy-i-perspektivy-lesnogo-sektora-ukrainy.html

Спікери прес-конференції оголосили повний текст резолюції Другого Всеукраїнського лісопромислового форуму, яка була офіційно направлена прем'єр-міністру України.

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Автор: УНІАН