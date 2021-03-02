Минулого року імпорт молочних продуктів в Україну, переважно з ЄС, зріс на 113%.

Київ. 2 березня. УНІАН. Представники національної молочної галузі ініціювали розслідування неконтрольованого імпорту молочних продуктів в Україну, який у 2020 році досяг критичної точки.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

"14 молочних компаній подали заяву про порушення та проведення спеціального розслідування Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з метою захисту українського ринку від неконтрольованого імпорту молочної продукції. Цьому передувало погіршення стану молочної галузі та економічного стану молочних підприємств", - сказав він.

За словами Чагаровського, у 2020 році Україна імпортувала 90 тис. тонн молочних продуктів на суму більш ніж 300 млн дол., переважно з країн Європейського Союзу. Більше того, з наступного року на імпорт молочних продуктів з ЄС в Україну встановлюють нульові митні ставки.

"Водночас, для експорту української продукції в ЄС діють дискримінаційні обмеження, а через високу собівартість виробництва українські молочні продукти не можуть з ними конкурувати. Для європейського ринку, де спостерігається істотний надлишок молока, це - зелене світло для неконтрольованого експорту в нашу країну", - додав він.

Як зазначила генеральний директор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк, Україна за останні два роки перетворилася з великого експортера в нетто-імпортера молока.

"Якщо у 2019 році ми зафіксували нульове сальдо в торгівлі молочною продукцією, то за підсумками 2020 року Україна перетворилася на нетто-імпортера, а імпорт зріс на 113%, що еквівалентно 1 млн тонн молока-сировини. Це той мільйон тонн, який міг би дати до 15 тисяч робочих місць нашим співвітчизникам у молочному секторі і принести 1 млрд грн в український бюджет", - сказала вона.

При цьому експерти підкреслили, що молочні компанії не просять заборонити імпорт, а наполягають на введенні адекватних захисних заходів і державної фінансової підтримки, аналогічної існуючій в ЄС. Розслідування Мінекономіки займе близько 9 місяців, після чого міністерство запропонує низку заходів для захисту українських виробників молока.

"Серед таких заходів може бути введення додаткового ввізного мита, а також введення кількісної квоти на імпорт молочних продуктів. Розслідування проводитиметься тільки за трьома категоріями продукції - це сири, згущені і ферментовані молочні продукти, тобто ми не говоримо про обмеження імпорту вершкового масла, молока тощо. Також розслідування не торкнеться імпорту, наприклад, деяких видів сирів, які виробляються тільки за кордоном - з полиць наших магазинів такі продукти не зникнуть", - наголосив керівник практики міжнародної торгівлі, радник міжнародної юридичної фірми Integrities Сергій Лахно.

При цьому експерт додав, що дане розслідування не спровокує зростання цін на імпортні молочні продукти.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% - до 9,25 млн тонн.

Як відзначають в Асоціації тваринників України, українська молочна продукція з вересня 2020 року і по теперішній час перебуває на піку своєї вартості, і ця тенденція триватиме мінімум весь перший квартал 2021 року.

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Автор: УНІАН