Також було презентовано офіційний трейлер сиквелу.

Київ. 1 квітня. УНІАН. Режисер Антоніо Лукіч анонсував продовження зіркової комедії «Мої думки тихі».

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами сценариста та режисера-постановника фільму, темою другої частини картини «Мої думки тихі» є те, як «батьки відпускають дітей в доросле життя».

Лукіч додав, що цей конфлікт став приводом для написання сценарію картини.

Ролі матері та сина у сиквелі гратимуть ті самі актори, що й у першій частині фільму, - Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Наречену у сиквелі гратиме студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Кароліна Мруга, яку Лукіч примітив під час зйомок серіалу «Секс, інста і ЗНО». Для молодої акторки ця роль стане дебютом у повнометражному кіно. Також у новому фільмі зніматиметься акторка, зірка шоу ««Холостячка» та переможниця проекту «Танці з зірками» Ксенія Мішина.

Картину продюсує Дмитро Суханов та його компанія Toy Pictures, а також бельгійські співпродюсери. Частину сцен планують знімати у Бельгії.

Трейлер фільма:https://www.youtube.com/watch?v=i30kVWHDEDY

Заслужена артистка України Ірма Вітовська, яка у фільмі грає роль мами головного героя, зазначила, що їй цікаво побути в ролі свекрухи. Вона пожартувала, що це буде своєрідною репетицією, оскільки має сина, тому в майбутньому цей досвід стане в нагоді.

Режисер зазначив, що пригоди героїні Ірми Вітовської в Бельгії стануть окремою сюжетною лінією.

За словами Лукіча, згідно зі сценарієм сиквелу, «наша жінка збирає полуницю під Антверпеном, прибирає в борделях у Брюгге».

Своєю чергою актор Андрій Лідаговський розповів, що його герой Вадим живе звичним життям: знайшов роботу, дівчину та квартиру.

«Але на заваді стає мама, яка повертається з Бельгії лікувати зуби, бо Україна відома своїм стоматологічним туризмом. То ж мій герой на роздоріжжі між двома жінками, починаються конфлікти», - додав Лідаговський.

Також на прес-конференції презентували офіційний трейлер фільму «Мої думки тихі-2».

Як відомо, фільм «Мої думки тихі» — одна з найуспішніших авторських комедій в історії українського кіно. Він вийшов у прокат у січні 2020 року та зібрав аудиторію у 120 тисяч глядачів. Повнометражний дебют режисера Антоніо Лукіча було вперше показано на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де «Мої думки тихі» удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

Стрічку було відзначено чотирма преміями «Золота Дзиґа» від Української кіноакадемії: за найкращі фільм, жіночу роль, сценарій та повнометражний дебют (премія «Відкриття року»).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН