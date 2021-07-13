Відзначається, що компанія продовжує видобувати пісок попри увагу правоохоронних органів.

Київ. 13 липня. УНІАН. Мешканці Валківського району Харківської області звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити незаконний видобуток піску турецькою дорожньо-будівельною компанією Onur.

Відповідне звернення громади озвучив блогер, засновник та головний редактор відеожурналу "Абсолютно відкрито" Олександр Помиткін на прес-конференції в УНІАН.

"Прошу вас, президенте України, звернути увагу на цю проблему. Тут уже мова йде не про рейтинги, оскільки рейтинги ваші у Валківському районі та окремих районах після таких ексцесів у області просто валяться", - сказав він.

За його словами, проблема незаконного видобутку піску піднята громадськими активістами та мешканцями села Ясеневе, неподалік якого розташований кар’єр площею 8 га, на якому видобуває пісок турецька компанія.

Помиткін підкреслив, що цей кар’єр був переданий харківським облавтодором компанії Onur не для видобутку піску, а для розміщення там техніки. Всупереч цьому компанія продовжує використовувати кар’єр саме для видобутку.

Окрім цього, блогер повідомив, що компанія продовжує видобувати пісок попри увагу правоохоронних органів, зокрема, слідчі дії та наявність підозри видобувачам піску.

Помиткін також заявив, що діяльність Onur на кар’єрі створює значні екологічні проблеми для громади, що також має стати об’єктом уваги правоохоронців.

За його словами, активісти і громада також ініціюватимуть судові позови проти компанії, ціллю яких буде зупинка незаконного видобутку піску та відшкодування збитків, які завдала громаді та державі компанія.

"Ми зараз починаємо кампанію, яка буде вивчати це питання через судові позови… Ми будемо вимагати рішення суду прямо сьогодні заборонити видобуток піску. В цей же час ми висунемо позов по тому піску, який вже використаний", - сказав він.

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Автор: Павло Степанець