Сервіс допомагає, зокрема, відслідковувати надходження ліків у регіони.

Київ. 26 лютого. УНІАН. У Києві презентували електронний сервіс «Ліки для онкохворих - Підпишись на життя», який має зробити ліки для пацієнтів доступнішими.

Презентація відбулася під час прес-конференції в УНІАН.

«Цей сервіс допоможе зробити ліки для онкологічних пацієнтів доступнішими», - сказала голова Громадського об’єднання «Електронна адвокація» та ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран.

Вона пояснила, що сервіс onco.likicontrol.com.ua, розроблений ГО «Електронна адвокація» та ГО «Ліки Контроль» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», «буде шукати всі можливості для пацієнта отримати ліки безоплатно».

«Ми відстежуємо ті ліки, які закуповуються державою централізовано за напрямами онкологічні та онкогематологічні захворювання – дорослі та діти», - розповіла Гуран.

Для початку, пояснила вона, на сервісі необхідно знайти препарат і з’ясувати, чи закуповується він державою централізовано. Після цього пацієнт отримує повідомлення, чи закуповується цей препарат, а також інформацію щодо аналогів препарату у Національному переліку лікарських засобів.

«Друга частина сервісу – це «Підпишись на життя»… Спочатку ви обираєте напрям лікування зі списку, наприклад, доросла онкологія чи онкогематологія або дитяча. Далі ви обираєте свої препарати», - розповіла Гуран і додала, що можна обрати кілька препаратів, які додаються до переліку.

Пацієнт обирає свій регіон, де він бажає лікуватися, а також залишає свою адресу електронної пошти. Таким чином, він зможе отримувати інформацію щодо надходження необхідних препаратів.

«Після того, як ви заповнили форму, вам прийде на електронну пошту підтвердження, що ви підписалися, на які ліки, в які регіони… Коли ваш препарат буде направлятися у ваш регіон, ви отримаєте повідомлення, що препарат до вас їде, телефонуйте у вашу лікарню, звертайтеся і отримуйте ці ліки безоплатно», - сказала представниця громадських організацій.

Гуран наголосила, що фактично кожен 6-й українець відмовляється від лікування через високу його вартість. «Ми хочемо, щоб ця статистика пішла на спад. Щоб у нас не було таких випадків, що людина взагалі відмовляється від лікування», - підкреслила вона.

Своєю чергою, директор Програми «Громадське Здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» Вікторія Тимошевська зауважила, що «пацієнти не завжди у змозі навіть отримати ті препарати обмежені, по Національному переліку».

«Все це стає тягарем для самих пацієнтів і вони вимушені їх купувати… Я притримуюся логіки, що ці препарати з Національного переліку мають бути в наявності, мають бути запропоновані пацієнту як гарантовані державою безкоштовно. Якщо пацієнт має і фінансову можливість, і бажання, і за призначенням лікаря є варіанти інших лікарських засобів, то вони можуть використовуватися», - сказала вона.

Говорячи про сервіс щодо онкологічних лікарських засобів, Тимошевська наголосила на вагомості не лише дати пацієнтам можливість відстежити, де його ліки, коли він зможе отримати їх безкоштовно, але й порушувати в подальшому питання щодо перерозподілу лікарських засобів.

«В останні кілька місяців в деяких онкодиспансерах накопичилися ліки, які, скажімо так, не завжди вчасно будуть використані. Тому що частина пацієнтів обирають інші заклади для свого лікування», - зазначила представниця «Відродження».

Як повідомляв УНІАН, в Україні більше одного мільйона людей мають онкологічні захворювання, щороку від цього помирають до 80 тис. осіб.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.

Так, МОЗ у січні затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкохворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.

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Автор: УНІАН