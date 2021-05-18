За словами Лещинського, зараз в нашій країні склалася негативна тенденція у сфері дозвільної документації та експертизи в будівництві.

Київ. 18 травня. УНІАН. Експертні організації в сфері будівництва мають займатися саморегулюванням ринку експертизи.

Таку думку висловив президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський під час круглого столу в УНІАН: «Чорна експертиза в будівництві: пряма загроза для життя мільйонів українців. Як з нею боротися?».

«Вважаю, що експертні організації мають займатися саморегулюванням ринку. І боротися за те, щоб утримати свою марку. Оскільки зустрічаються такі організації, які дискредитують ринок. Тому правила в роботі мають бути для всіх рівні», - сказав він.

За словами Лещинського, зараз в нашій країні склалася негативна тенденція у сфері дозвільної документації та експертизи в будівництві.

«Ставимо за мету привернути увагу суспільства і влади до цього негативного і небезпечного явища. Оскільки зараз в нашій країні склалася негативна тенденція у сфері дозвільної документації та експертизи в будівництві. Спостерігається значне зниження якості проектної документації, експертизи такої документації, нехтування встановленими процедурами і нормами», - сказав він.

Зокрема, за останні роки з'явилася чимала кількість експертних організацій, які, конкуруючи між собою, маневрують і недобросовісно виконують свої обов'язки.

Лещинський підкреслив, що в результаті цього втрачається довіра інвесторів до України, оскільки саме за інвестиційні кошти здійснюється більшість великих інфраструктурних проектів.

«Як наслідок, погана інфраструктура веде до зниження привабливості інвестування в інші галузі і гальмує розвиток країни», - зазначив він, додавши, що тільки разом можна подолати «чорну» експертизу, як негативне і небезпечне явище в суспільстві.

Лещинський зазначив, що саме Вища рада експертів намагається об'єднатися для поліпшення якості роботи експертизи, економії бюджетних коштів і поліпшення самої якості будівництва.

За словами президента альянсу, експертне середовище має стати потужним рупором для того, щоб країна і замовник отримували якісний продукт.

Крім цього, Лещинський висловився за створення певного онлайн-форуму, де клієнти, проектувальники, замовники зможуть залишати відгуки про експертні організації.

Присутній на круглому столі народний депутат України, голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук підкреслив, що проблема недобросовісної експертизи дійсно гостра і потребує вирішення.

«Чорні» компанії експертиз на сьогодні фактично як паразитують на будівельному секторі, так і вбивають своїми дешевими послугами тих людей і ті компанії, які дають робочі місця і мають абсолютно нормальні, законні відносини із замовниками в будівельній сфері», - сказав він.

Аліксійчук підкреслив, що готовий співпрацювати з експертними компаніями, які працюють у правовому полі, і громадськістю для вирішення проблеми «чорної» експертизи.

Також в роботі круглого столу взяли участь: керівник проектів ГО «Разом проти корупції» Михайло Серебряков, директор ТОВ «Перша будівельна експертиза» Юрій Підлісний; експерт у сфері будівництва Максим Бут.

Фото з круглого столу:

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Автор: УНІАН