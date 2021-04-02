Кожна контрабандна схема вимагає аналізу і напрацювання механізму протидії.

Київ. 2 квітня. УНІАН. В Україні неможливо побороти всю контрабанду за допомогою одного універсального алгоритму, а постійні спроби знайти такий єдиний механізм і є ключовою причиною низької ефективності.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

«Говорити про універсальні механізми боротьби з порушеннями митного законодавства в процесі ввезення товару в країну чи експорту з України не доводиться. В цьому і є перша і ключова проблема, а саме спроба за один раз вирішити всі проблеми за допомогою одного універсального алгоритму», - зазначив Тишкевич.

За його словами, в деяких контрабандних схемах замішана велика кількість громадян, які використовують можливість заробити собі на життя.

«Звичайно, можна говорити, що ми все криміналізуємо, однак якщо громадяни не отримають альтернативи, то в такому разі люди почнуть палити шини. І це не образний вислів, оскільки таке вже було», - зазначив експерт.

За його словами, також для ефективної боротьби з контрабандою необхідно більше мотивувати працівників митної служби.

Тишкевич підкреслив, що ефективно побороти контрабанду можна за кілька місяців, оскільки кожна контрабандна схема вимагає аналізу і напрацювання механізму протидії.

«Коли приходить будь-який новий керівник митниці, йому кажуть, щоб він за 2-3 місяці показав результат. Кожна контрабандна схема вимагає аналізу, напрацювання деякого механізму протидій і його виконання. І лише після цього можна говорити про результати. При цьому кожна дія має тимчасові рамки», - сказав експерт, додавши, що бажання отримати «швидкі перемоги» призводить до того, що працівники митниці домовляються з контрабандистами, щоб і «красиві» цифри показати в звітах і далі продовжувати заробляти на схемах.

Присутній на прес-конференції експерт з правових питань Українського інституту майбутнього Дмитро Луценко повідомив, що зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти №4556 і №4556-1, мета яких повернути якоюсь мірою кримінальну відповідальність, яка існувала до декриміналізації контрабанди.

«Ці два законопроекти відрізняються між собою тим, що в проекті закону №4556 пропонується криміналізувати контрабанду лише підакцизних товарів, а законопроектом №4556-1 - не лише підакцизних, а й будь-яких інших товарів, якщо такі дії відбуваються в особливо великих розмірах», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів Українського інституту майбутнього, обсяги контрабанди в Україні оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів щороку, в зв'язку з чим державна політика має бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі та стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.

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Автор: УНІАН