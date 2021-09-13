Відповідно до результатів проведеного дослідження суспільної думки мешканців Микільської Слобідки, серед усіх проблем найбільше людей турбує енергоефективність будинків.

Київ. 13 вересня. УНІАН. Компанія "Нова Слобідка" пропонує розпочати публічний діалог із владою та жителями Микільської Слобідки щодо майбутнього доброустрою мікрорайону.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив власник ТОВ "Нова Слобідка" Олександр Стельмащук.

"Хотілося б вчергове наголосити на важливості громадського обговорення майбутнього мікрорайону та запросити місцевий актив до конструктивного діалогу і плідної співпраці на користь Микільської Слобідки. Варто відзначити, що компанія реалізовує свій проєкт виключно в правовому полі. Житловий комплекс будуватиметься на території, що багато років поспіль перебуває у приватній власності. Важливо також підкреслити, що ділянка, що належить "Новій Слобідці", ніколи не була відведена під парк. Компанія вже розпочала діалог із громадою мікрорайону, щоб новий простір зробити комфортним для всіх жителів. Компанія виділяє бюджет – 50 млн гривень. На ці кошти ми можемо зробити чимало: облаштувати пляж, почистити пісок, зробити велодоріжки, створити спортивний центр з майданчиками для різних видів спорту, побудувати басейн, криту ковзанку, відремонтувати місцевий коледж", - зазначив він.

Стельмащук підкреслив, що компанія планує будувати не просто багатоповерхівки, а якісну інфраструктуру.

"Ми готові укласти меморандум з громадою вже наступного тижня. Там після завершення всіх консультацій і обговорень будуть детально розписані та закріплені всі об’єкти, на які виділятимуться гроші. Що ж до самого майбутнього житлового комплексу - ми будуватимемо не просто багатоповерхівки, а цілу інфраструктуру, де враховані питання безпеки, енергоефективності та екології: дитячий садочок, басейн, паркінг на півтисячі місць, якими зможе користуватися вся громада Микільської Слобідки", - зазначив Стельмащук.

За словами присутнього на прес-конференції юриста компанії ТОВ "Нова Слобідка" Юрія Максимова, містобудівні документи видані згідно з чинним на момент видачі законодавством і діють до завершення будівництва.

"Найперше, на чому хотілося б наголосити: в Україні право власності є непорушним. І згідно з 41 статтею Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Що стосується законності придбання ТОВ "Нова Слобідка" ділянки, що розташована поруч із Зоною Здоров’я на Микільській Слобідці: земля була придбана у міста Києва на підставі рішень Київської міської ради про продаж за встановленою відповідно до проведеної оцінки сумою коштів, сплачених до міського бюджету", - зазначив він.

Присутній на прес-конференції соціолог, заступник директора дослідницької компанії Ю.С.С. Олексій Біловол зазначив, що за результатами проведеного дослідження суспільної думки мешканців Микільської Слобідки на замовлення компанії ТОВ "Нова Слобідка", серед усіх проблем найбільше людей турбує енергоефективність будинків.

"Головною проблемою це назвали 35,1% опитаних. Крім цього місцеві мешканці хотіли би бачити чисті вулиці на Микільській Слобідці: 26,3% опитаних турбуються про це найбільше", - розповів Біловол.

Він зазначив, що 25,8% опитаних назвали найважливішою проблемою мікрорайону комфортний простір для відпочинку. Майже стільки ж - 24,7% - страждають від недостачі паркувальних місць. 23,2% опитаних скаржились на погані дороги, а 21,5% не відчувають себе безпечно у парковій зоні.

"Що стосується саме територій зони здоров'я та пляжу "Веселка", то майже 80% опитаних зазначили, що приходять туди, щоб прогулятись та зустрітись з друзями чи родичами, понад 40% жителів гуляють там з дітьми.

Переважна більшість людей переконана - парк потрібно покращувати, лише 7,5% опитаних цілком задоволені теперішнім його станом", - зазначив він.

Соціолог підкреслив, що серед інфраструктурних об’єктів, найбільш необхідних на території Микільсько-Слобідського парку, респондентів назвали бесідки, павільйони та навіси (52,5%), а також дитячі майданчики (32,7%), доріжки для велосипедистів (31,4%) та зону для вигулу собак (30,9%).

"Майже 90% жителів Микільської Слобідки хотіли би бачити інклюзивний пляж у Зоні Здоров’я. 73,8% опитаних підтримують будівництво басейну для дорослих та дітей. Що стосується фінансування доброустрою парку, то 89,4% опитаних очікують, що на ці потреби кошти має виділити місто, а понад половину опитаних очікує також інвестиції з боку бізнесу. На самостійне фінансування погодились 17,1% опитаних", - додав Біловол.

За словами Стельмащука, такі результати громадської думки свідчать, що компанія рухається у правильному напрямку.

"Після того, як ми отримали результати досліджень громадської думки Микільської Слобідки від команди професіоналів, ми зрозуміли, що рухаємось у правильному напрямку стосовно планів на доброустрій території навколо своїх нових ЖК.

З результатів опитування ми побачили, що чимало місцевих мешканців переймаються чистотою Дніпра та питанням сортування сміття", - зазначив він.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/108133-press-konferenciya-v-unian-na-temu-ya-slobodku-50-mln-grn-obshchine-na-blagoustroystvo-prilegayushchih-territoriy-predlagayut-vladelcy-budushchego-zhk.html

Автор: Іван Бойко