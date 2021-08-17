Експерти наголосили, що Київ залишається однією зі світових столиць, яка найбільше відкрита для шерингу самокатів, машин та житла.

Київ. 17 серпня. УНІАН. Київ вже других рік поспіль увійшов у топ-10 світових столиць за рівнем розвитку економіки спільного користування (шерингової економіки).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила менеджер з досліджень Consumer Choice Center та автор Індексу Шерингової Економіки Марія Чапля.

Вона зазначила, що індекс показує доступність різних типів шерингу – шеринг машин (Uber, Bolt, Uklon), житла (Airbnb), електросамокатів тощо. Суть шерінгу – дати можливість користувачу орендувати щось не від офіційної компанії, а через певну платформу чи додаток в іншого користувача, який хоче поділитися тим чи іншим ресурсом.

"Було проаналізовано найбільші 50 міст світу, такі як Париж, Берлін, Нью-Йорк, і українська столиця вдруге потрапила в топ-10. Як показав індекс, Київ є достатньо відкритим для шерингу містом, сервісів є багато, і вони доступні. До того ж, в нас немає обмежень – наприклад, коли водію потрібно отримувати від органів влади спеціальний дозвіл, щоб підвезти користувача", – розповіла Чапля.

За індексом шерингової економіки, Київ набрав 95 балів з можливих 100 і опинився поруч з такими містами, як Рига, Вільнюс, Варшава і Сан-Паулу. Трохи менше балів набрали Мехіко, Осло і Стокгольм, а лідерами рейтингу виявилися Таллінн і Тбілісі.

"Головне питання – чи буде ця тенденція зберігатися і чи залишиться Київ таким же відкритим містом, де все працює на довірі? Бачимо, ще тенденції в Європі та загалом у світі не дуже втішні, оскільки уряди починають вводити різноманітні регулювання, податки, намагаючись цю економіку придавити", – додала аналітик.

Як розповіла голова громадської організації "Велодень" Анна Даниленко, останнім часом серед українців росте попит на шерингові електросамокати. Незважаючи на те, що законодавства для регулювання цього бізнесу поки нема, компанії разом з місцевою владою узгоджують правила гри, щоб гарантувати безпеку пересування і користувачам, і пішоходам. "Це новий транспорт, який ніяк не регулюється в законодавчому праві, тому бізнес почав заходити на ринок з власними правилами. Наразі ж декілька компаній-прокатів підписали з владою Києва меморандум, у якому прописано – де можна їздити таким транспортом, де його залишати, які є обмеження по швидкості. Як на мене, це надзвичайно гарний приклад того, як місто починає вирішувати проблеми разом з усіма зацікавленими, поки немає регулювання на національному рівні", – вважає вона.

На думку експерта із транспортного планування та моделювання, директора компанії "А+С УКРАЇНА" Дмитра Беспалова, шеринг машин може допомогти у розв’язанні проблем із заторами в Києві. "Київські водії проводять 8,5 днів на рік в заторах. Водночас один прокатний автомобіль може обслуговувати 10 київських сімей замість однієї. Уявіть собі Київ, де в день їздять не 900 тисяч активних автомобілів, а лише 300 тисяч", – наголосив Беспалов.

Окремо експерт підкреслив, що Україні дуже важливо розвивати і громадський транспорт, який теж вважається шерінговим. На його думку, навіть зі збільшенням кількості електросамокатів такому великому та щільному місту, як Київ, не обійтися без громадського транспорту.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/107311-press-konferenciya-v-unian-indeks-shering-ekonomiki-budushchee-sheringa-v-kieve-i-ukraine.html

Автор: Ганна Нагорна