Учасниці проекту зазначили, що їх мета - зруйнувати стереотипи в суспільстві і довести, що політика - це жіноча справа.

Київ. 10 березня. УНІАН. У Києві презентували фільм «Один день з життя кандидатки» про політичну боротьбу жінок під час виборів 2020 року, який став продовженням волонтерського моніторингового проекту громадського альянсу «Політична дія жінок» #вибориБЕЗсексизму.

Про фільм розповіли на прес-конференції в УНІАН координаторка проекту #вибориБЕЗсексизму Ірина Тишко та продюсерка компанії «ДобранічФільм», що займалась виробництвом фільму, Світлана Рудюк.

Як зазначила Тишко, місцеві вибори 2020 року стали унікальними - вперше в історії України була застосована 40% гендерна квота, яка дала змогу взяти участь у перегонах тисячам жінок.

«Вже зараз підбиваючи підсумки виборчої кампанії відомо, що все таки квота спрацювала і учасниць передвиборчих перегонів було майже 140 тис., а кількість жінок у місцевих радах зросла вдвічі. І зараз вже відомо, за результатами дослідження Українського жіночого фонду до обласних рад увійшли 28% жінок, до міських рад 20 великих міст обрано 30% жінок. Це вдвічі більше, ніж у попередніх складах рад», - наголосила Тишко.

Водночас, вона підкреслила, що на сьогодні в Україні ще є «міф», де роль справжнього господарника закріплена за чоловіком, і наразі немає жодної жінки, яка керуватиме містом.

«І це говорить, що в політиці досі присутні гендерні стереотипи, уявлення про те, що містом може керувати лише чоловік. Разом з тим, більшість жінок, які брали участь у кампанії - для них це стало першим кроком, першою участю. І для них це було потрійним навантаженням, бо поряд з боротьбою з конкурентами, їм доводилось вести боротьбу зі стереотипами, гендерними упередженнями, сексизмом… І через COVID-19 їм ще й доводилось займатися багатьма домашніми справами… І за всіма цифрами і статистикою ми б хотіли показати реальні історії жінок, реальну боротьбу. І вони своїм прикладом доводять власне, що політика - це жіноча справа», - прокоментувала Тишко.

Стрічку створено за підтримки міжнародного фонду «Відродження» та за благодійного сприяння Direct Help Foundation.

Як зазначила заступниця виконавчого директора міжнародного фонду «Відродження» Інна Підлуська - фільм розповідає про дві речі. «Перш за все, це про шлях жінки у політиці, пошук себе, пошук зробити більше, змінити ті речі, які очевидно, потребують змін», - зазначила вона.

Підлуська звернула увагу, що фільм розповідає історії лише чотирьох жінок, але кожна з них є унікальною і цінною, як джерело нових знань, нових ідей і підтримки для тих жінок, хто розглядає для себе шлях лідерства, шлях активної політичної участі. «Друге, про що цей фільм, це про жіночу солідарність. Жінки, які підтримують одна одну - це величезна сила. Ми б хотіли, щоб і цей фільм, і ця робота сприяли жіночій солідарності», - сказала Підлуська.

Вона висловила сподівання, що фільм спонукатиме інших жінок до активної позиції, допоможе долати всі стереотипи та упередження.

У прес-конференції також взяли участь героїні фільму: екс-кандидатка в депутати Боярської міської ради Людмила Петраускене, екс-кандидатка в депутати Львівської районної ради Ірина Трохим, депутатка Феодосіївської ОТГ Євгенія Кравченко і депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська.

Прем’єра фільму відбудеться 12 березня о 13:00 у кінотеатрі «Жовтень».

За словами Рудюк, фільм подаватимуть на ряд фестивалів, а після фестивальної «історії» для того, щоб якомога більше людей мали доступ до фільму, його зроблять доступним на інтернет-платформах.

Учасниці проекту зазначили, що їх мета - зруйнувати стереотипи в суспільстві і довести, що політика - це жіноча справа.

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Автор: УНІАН