Йдеться про бізнес-розбіжності медіагруп і провайдерів.

Київ. 20 квітня. УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ) стурбована нинішньою ситуацією на телевізійному ринку і вже звернулася з цього приводу до відповідних державних органів.

Про це повідомив голова правління ІнАУ Анатолій П'ятников на прес-конференції в УНІАН.

«Інтернет Асоціація України вже направила свої звернення до РНБО, президенту України, Антимонопольному комітету України, профільним комітетам Верховної Ради і Нацради з питань телебачення і радіомовлення з приводу цих драматичних подій, які відбуваються на телекомунікаційному ринку», - сказав він.

За його словами, йдеться про загрозливі для інформаційної безпеки країни конфлікти медіагруп і провайдерів, які безпосередньо впливають на користувачів телепродукту. Зокрема, такі конфлікти особливо впливають на чутливі групи населення, які проживають у прифронтових районах на сході України.

П'ятников зазначив, що найкращим способом вирішення таких спірних ситуацій між медіагрупами і провайдерами є переговори, але поки що умови для них несприятливі.

Нардеп Микита Потураєв також заявив, що конфлікти між медіагрупами і телевізійними провайдерами мають вирішуватися шляхом переговорів, оскільки обидві індустрії є вкрай важливими для національних інтересів України.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначив, що піратство є гострою проблемою для телевізійного ринку України і для сегмента платного телебачення зокрема.

«Піратство є проблемою, дуже гострою і дуже неприємною для України... У нас абсолютно вільно, спокійно і комфортно почуваються піратські платформи... Є таке знахабніле піратство, заходячи на сайт якого, можна побачити можливість платної передплати. Платної передплати на піратський сайт, уявляєте собі? Це просто за межею добра і зла», - сказав він.

За словами Потураєва, така ситуація вкрай негативно впливає на репутацію України у світі.

Присутній на прес-конференції член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Глущенко зазначив, що наявні доступні піратські можливості споживання контенту погіршують інформаційну безпеку країни і вбивають ринок платного телебачення.

«Державі потрібно відреагувати на ситуацію, тому що відплив користувачів платного телебачення здебільшого закінчується піратством», - наголосив він.

Присутній на прес-конференції народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко вважає, що ефективними можуть бути такі інструменти впливу.

«Якщо це (піратський ресурс - УНІАН) перебуває на території України, відповідні структури і служби мають знайти ці технічні майданчики і припинити їх діяльність. Якщо це перебуває за територією України, в рамках міжнародного співробітництва ми повинні ініціювати процедуру знаходження цих майданчиків, щоб ті країни (де вони розміщені - УНІАН) припинили їхню роботу з точки зору піратського контенту», - сказав він.

Довідка УНІАН.

Створена 2000 року Інтернет Асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 200 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи в частині розробки і коригування законодавчої і нормативної бази України та ін.

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Автор: УНІАН