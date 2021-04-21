За словами учасників прес-конференції, необхідно критично ставитися до структур, які обіцяють високу дохідність за короткий термін.

Київ. 21 квітня. УНІАН. Українські журналісти-розслідувачі та експерти закликають громадян не довіряти сумнівним інвестиційним компаніям в інтернеті, які обіцяють високу дохідність за короткий термін.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН інформаційний продюсер інформаційного агентства «Новини України» Валерій Товмач.

«Через відсутність роботи люди шукають в інтернеті під час карантину можливість заробити. Така ситуація на руку форекс-аферистам, які маскуються під справжній сайт і виманюють гроші у громадян. Сайт Freshforex є жалюгідною копією справжнього сайту Forex, який дійсно існує. Даний сайт ловить на гачок тим, що там мінімальний внесок за все становить один долар. Потім жертві телефонує псевдоброкер і вмовляє зробити ставку, втираючись у довіру. З цього моменту починається розвід», - зазначив Товмач.

Він підкреслив, що на прикладі долара громадянам показують, що вони можуть заробляти, надають необхідну літературу, яка допомагає навчитися, а в подальшому починають тиснути.

«Людині дають можливість відчути фінанси, вона вже починає шукати ще більше, щоб туди інвестувати, тобто людина вже починає сотні, тисячі доларів туди тягнути. Потім надходить дзвінок від брокера-помічника, що якщо прямо зараз не зробити ставку, то на людину будуть накладені комісії і замість доходів будуть збитки», - сказав Товмач.

Він додав, що жертва, не маючи можливості й часу обдумати ситуацію і з кимось порадитися, починає просто шукати гроші.

«І так банально у людини виманюються кошти. Вона в особистому кабінеті бачить, що доходи її ростуть, що ставки спрацьовують. Однак, коли приходить час, щоб зняти гроші з особистого кабінету, починаються справжні проблеми. Брокер починає лякати і шантажувати жертву», - зазначив Товмач.

За його словами, коли людина вже розуміє, що зіткнулася з аферистами, і бажає повернути хоч щось з того, що вклала, псевдоброкер пропонує повернути гроші частинами і просить реквізити картки, паролі та іншу конфіденційну інформацію.

«Як результат, аферисти списують всі гроші з карти, що залишилися, і зникають», - підкреслив Товмач.

Директор інформаційного агентства «Новини України» Олег Дейнека повідомив, що жертвами цієї афери стали близько трьох тисяч осіб з середньою сумою збитків п'ять тисяч доларів.

«Таким чином, лише на такій схемі аферисти змогли заробити в Україні близько п'ятнадцяти мільйонів доларів», - зазначив Дейнека.

У свою чергу адвокат-криміналіст Станіслав Іваницький попередив, що такі випадки дуже складно доводити в суді, оскільки власники таких інтернет-ресурсів дуже грамотно юридично оформляють свої дії, звертаючи увагу на те, що всі проведені інвестиційні операції є високоризикованими.

Учасники прес-конференції продемонстрували результати журналістського розслідування та акцентували, що такі афери українських форекс-компаній поширені не лише в Україні, адже від них постраждали й громадяни інших країн колишнього СРСР, Німеччини та Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, за різними оцінками, проведеними у 2019 році, всього в Україні від шахрайства форекс-брокерів втрати інвесторів оцінюються від 50 млн до 200 млн доларів.

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Автор: УНІАН